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/ Смотрите на 1obl.tv трансляцию финального для челябинского «Трактора» товарищеского матча

Смотрите на 1obl.tv трансляцию финального для челябинского «Трактора» товарищеского матча

«Черно-белые» сыграют с череповецкой «Северсталью».
сегодня в 11:24
  |  Хоккей

Сегодня, 3 августа, челябинский клуб «Трактор» сыграет третий контрольный матч в рамках предсезонной подготовки. На этом сбор в финском Паюлахти завершится. «Черно-белые» выйдут на лед против череповецкой «Северстали».

Хоккеисты из Челябинска уступили в двух сыгранных матчах. Сначала с разгромным счетом «Трактор» проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву». Игра с «Нефтехимиком» стала более непредсказуемой. Обновленные сочетания позволили побороться за победу, однако финские «волки» сначала сравняли счет, а в дополнительное время вышли вперед.

Для подопечных Александра Гулявцева, напротив, игра станет первой выездной встречей в межсезонье. До этого «Северсталь» провела на домашнем льду товарищеский матч с ярославским «локомотивом».

Следить за ходом встречи можно здесь в прямом эфире. Начало в 13 часов по местному времени.

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