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/ Новый вратарь «Трактора» назвал Челябинск вторым родным городом

Новый вратарь «Трактора» назвал Челябинск вторым родным городом

Александр Судницин не боится конкуренции с Василием Демченко.
сегодня в 15:53
  |  Хоккей

Челябинский «Трактор» подписал нового вратаря — 30-летнего Александра Судницина. Раньше голкипер защищал ворота ярославского «Локомотива». Минувший сезон Судницин назвал для себя хорошим, несмотря на результат команды в целом. Вратарь получил возможность сыграть в матчах «регулярки» и плей-офф.

В межсезонье было несколько вариантов, в том числе «Трактор». Остановили выбор на Челябинске — это мой второй родной город. Я здесь живу, мои дети здесь живут. Это изначально был большой плюс в пользу «Трактора». Кроме того, «Трактор» — клуб с историей и в прошлом году показал хороший результат. Сейчас у клуба большие амбиции, все это вкупе перевесило в пользу «Трактора». — рассказал новый вратарь челябинского «Трактора» Александр Судницин.

Конкуренции с Василием Демченко новый голкипер не боится. Руководстве «черно-белых» ожидает от 30-летнего вратаря результативной игры и «сухих» матчей.

С уходом Павла Францоуза появился определенный риск, оставаясь с одним топовым вратарем. Это действительно одна из ключевых позиций, во многом определяющая результат. Сейчас, после подписания контракта с Александром Суднициным, в «Тракторе» хорошая вратарская линия с двумя отличными голкиперами. — отметил генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев.

20-летнего Владислава Сухачева в предстоящем сезоне будут наигрывать на вратарскую позицию в главной команде.

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