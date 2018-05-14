/ «Трактор» подписал 30-летнего вратаря из «Локомотива»

Место Павла Францоуза занял Александр Судницин.

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Бывший вратарь ярославского «Локомотива» переходит в челябинский «Трактор». Черно-белые подписали контракт с 30-летним голкипером Александром Суднициным. Соглашение рассчитано на 2 года.

В «Локомотиве» Судницин провел 2 года, за которые сыграл 67 матчей. Минувший год стал для Судницина лучшим в карьере: коэффициент надежности 1,98 проценте отраженных бросков 92,6% по ходу регулярного чемпионата. Вратаря регулярно привлекали в Олимпийскую сборную России. — сообщили сайту «Первый областной» в отделе информации и PR хоккейного клуба «Трактор».

Напомним, ранее об уходе заявил чешский легионер Павел Францоуз. 27-летний голкипер после трех сезонов в Челябинске продолжит свою карьеру в клубе НХЛ. Вратарь подписал соглашение с американским клубом «Колорадо Эвеланш» на 1 сезон.