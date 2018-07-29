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/ Смотрите на 1obl.tv встречу «Трактора» с подопечными Андрея Назарова

Смотрите на 1obl.tv встречу «Трактора» с подопечными Андрея Назарова

Нижнекамский «Нефтехимик» проведет свою первую игру в предсезонке.
сегодня в 07:37
  |  Хоккей

Сегодня, 29 июля, челябинский «Трактор» встретится на льду с принципиальным соперником — нижнекамским «Нефтехимиком». Команды проведут контрольный матч в рамках предсезонной подготовки на льду в финском Паюлахти. Сайт «Первый областной» проведет прямую трансляцию встречи.

Для подопечных Андрея Назарова этот матч станет первой контрольной встречей по ходу предсезонной подготовки. Соперником «Нефтехимика» во второй встрече станет финский «Йокерит». Болельщики «волков» уже делают ставки в социальных сетях на автора первой «летней» шайбы. 

Челябинский «Трактор» уже провел свою первую товарищескую игру. В ней «черно-белые» с разгромным счетом уступили уфимскому «Салавату Юлаеву». Увидеть, как «Трактор» под руководством Германа Титова провел работу над ошибками, можно на сайте «Онлайн ТВ». Начало в 19:30.

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