/ «Трактор» в полном составе готовится к следующему контрольному матчу

Все 34 хоккеиста находятся на сборах в Финляндии.

Уже неделю продолжается интенсивная подготовка хоккеистов челябинского «Трактора» к новому сезону 2018/2019 в финском Паюлахти. На сборы команда отправилась в полном составе, 34 игрока участвуют в тренировках на земле и льду. Функциональное состояние команды оценил тренер по физподготовке «черно-белых».

Сейчас вся команда находится под серьезными физическими нагрузками. Создаем фундамент на сезон. Все 34 хоккеиста работают в полную силу. Травмированных нет, жалоб на плохое состояние тоже. С удивлением читаем слухи о том, что кто-то из игроков отсутствует. Впереди два контрольных матча и много работы. — рассказал сайту «Первый областной» тренер по физической подготовке «Трактора» Вадим Гудзик.

Напомним, следующий контрольный матч предсезонья челябинский «Трактор» проведет уже завтра. 29 июля на лет спортивно-тренировочной базы против «черно-белых» выйдет нижнекамский «Нефтехимик». Сайт «Онлайн ТВ» проведет прямую трансляцию встречи.