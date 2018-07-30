/ Челябинский «Трактор» уступил во втором товарищеском матче

Изменения в стартовом составе позволили «черно-белым» побороться в дополнительное время.

Накануне в финском Паюлахти прошел второй для челябинского «Трактора» товарищеский матч против «Нефтехимика». «Черно-белые» стали первой командой КХЛ, сыгравшей две контрольные игры. Однако результаты пока не могут порадовать болельщиков. В обеих встречах челябинцы уступили.

Открыть счет заброшенным шайбам удалось обновленной первой пятерке «Трактора». По шайбе забросили Виталий Кравцов и Райан Стоа. «Нефтехимику» удалось отыграться во втором периоде. Сначала забросил воспитанник Магнитогорска — нападающий Павел Здунов. Сравнял счет Микаэль Руохомаа, а победную шайбу на свой счет в овертайме записал Йоонас Няттинен.

Сегодня было очень много положительных моментов. Мы были намного наглее, острее. Вели в счете, но сказались нелепые удаления в конце игры. Ребята двигались намного лучше. Они уже понимают систему. Все равно выставили не самый оптимальный состав, так как взяли на сборы очень много людей, чтобы специально посмотреть нашу обойму. — прокомментировал итоги встречи главный тренер «Трактора» Герман Титов.

На сборах челябинцев ждет третий контрольный матч. Последнюю встречу межсезонья «черно-белые» проведут 3 августа. Соперником станет череповецкая «Северсталь».

«Трактор» — «Нефтехимик» — 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: 1:0 Кравцов (25), 2:0 Стоа (30), 2:1 Здунов (34), 2:2 Руохомаа (41), 2:3 Няттинен (63)