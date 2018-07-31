/ Виталий Кравцов выйдет на лед в Сочи после финских сборов с «Трактором»

Нападающий вошел в состав Олимпийской сборной по хоккею.

18-летний нападающий челябинского «Трактора» после сборов в Финляндии отправится в Сочи. Там Виталий Кравцов выступит в составе Олимпийской сборной России. Sochi Hockey Open — ежегодный предсезонный турнир, в этом году он пройдет с 3 по 8 августа.

В предсезонном турнире участвуют многие клубы КХЛ. Кроме «Трактора» Южный Урал будет представлен игроком магнитогорского «Металлурга».

Тренерский штаб сборной определился с составом.

Вратари: Игорь Шестеркин, Алексей Мельничук (оба — СКА), Илья Ежов («Нефтехимик»), Алексей Красиков («Сибирь»).

Защитники: Александр Елесин, Зият Пайгин (оба — «Локомотив»), Андрей Миронов («Динамо»), Николай Демидов («Сибирь»), Роман Рукавишников, Егор Рыков, Владислав Семин (все — СКА), Никита Лямкин («Ак Барс»), Андрей Ермаков (ЦСКА).

Нападающие: Владимир Ткачев («Салават Юлаев»), Михаил Мальцев, Андрей Алтыбармакян, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Виталий Кравцов («Трактор»), Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков (оба — ЦСКА), Артем Ильенко, Денис Алексеев, Григорий Денисенко (все — «Локомотив»), Даниил Вовченко («Северсталь»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Владимир Брюквин («Динамо»), Денис Зернов («Авангард»).

Напомним, ожидаемым турниром межсезонья для южноуральских команд стал Кубок губернатора Челябинскй области. Он пройдет с 14 по 18 августа.