/ 32-летний форвард челябинского «Трактора» остается в клубе еще на сезон

Александр Рыбаков подписал новый контракт.

Челябинский «Трактор» продолжает политику сохранения основного состава команды. «Черно-белые» подписали одного из нападающих — 32-летнего Александра Рыбакова. Соглашение рассчитано на один сезон.

Нападающий «Трактора» Александр Рыбаков остается в клубе. Он подписал новое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2018/2019. — сообщили сайту «Первый областной» в отделе информации и PR хоккейного клуба «Трактор».

В минувшем сезоне Рыбаков провел 54 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 15 (8+7) очков, и 15 матчей в плей-офф, где записал на свой счет еще 4 (2+2) очка.

Напомним, ранее стало известно о заключении нового контракта между «Трактором» и шведским легионером Рихардом Гюнге. Форвард остается в Челябинске еще на один сезон 2018/2019. Нападающий был признан самым результативным бомбардиром по результатам минувшего сезона.