После четырех сезонов в магнитогорском «Металлурге» молодой голкипер Илья Самсонов отправляется в Национальную хоккейную лигу. 21-летний вратарь пополнил состав «Вашингтон Кэпиталз». Соглашение вступает в силу в сезоне 2018/2019 и рассчитано на 3 года. Ежегодный оклад молодого хоккеиста равен 925 тысячам долларов в год.

О переходе воспитанника «Магнитки» за океан «Вашингтон» сообщил в своем Твиттере.

The Washington Capitals have signed goaltender Ilya Samsonov to a three-year entry-level contract beginning in the 2018-19 season. Samsonov's contract will carry an average annual value of $925,000. #ALLCAPS https://t.co/iU5BwKBV1h