/ Ник Бэйлен попал в топ-5 лучших защитников по версии КХЛ

Хоккеиста назвали «королем челябинской обороны».

Один из самых результативных защитников челябинского «Трактора» попал в пятерку лучших защитников юбилейного сезона 2017/2018. Соответствующий рейтинг представили в КХЛ. Лига отметила игру в обороне и время нахождения на льду. Игровое время в матчах «регулярки» составило 19:49, а в плей-офф выросло до 22:55.

Когда Бэйлен переходил в «Трактор», существовали опасения, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Вторым «медведем» был Кирилл Кольцов — еще один незаурядный защитник, чьим козырем являются неожиданные подключения в атаку. Какое-то время они делили большинство, но кошмарный «плюс/минус» Кольцова вынудил руководство «Трактора» расстаться со своим воспитанником. Бэйлен же стал единоличным королем челябинской обороны. Он играл столько, сколько нужно для достижения результата. В регулярном чемпионате он выбил 30 очков, что впору считать гроссмейстерским показателем, а в плей-офф среди защитников уступил только Мэтту Гилрою. При этом показатель полезности у Бэйлена был не в пример лучше, чем у его коллеги из «Йокерита». Трудно представить, что «Трактор» дошел бы до финала Восточной конференции, не будь в арсенале Анвара Гатиятулина этого необыкновенного защитника, который в кубковых играх спокойно проводил по 25-26 минут за матч. — говорят в КХЛ.

Также Континентальная хоккейная лига выделила Вячеслава Войнова из СКА, Филипа Ларсена из «Салавата Юлаева», Василия Токранова из «Ак Барса» и Никиту Трямкина из «Автомобилиста».