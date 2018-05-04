Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.49 +1.49 76.13 +0.92
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Ник Бэйлен попал в топ-5 лучших защитников по версии КХЛ

Ник Бэйлен попал в топ-5 лучших защитников по версии КХЛ

Хоккеиста назвали «королем челябинской обороны».
сегодня в 13:34
  |  Хоккей

Один из самых результативных защитников челябинского «Трактора» попал в пятерку лучших защитников юбилейного сезона 2017/2018. Соответствующий рейтинг представили в КХЛ. Лига отметила игру в обороне и время нахождения на льду. Игровое время в матчах «регулярки» составило 19:49, а в плей-офф выросло до 22:55.

Когда Бэйлен переходил в «Трактор», существовали опасения, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Вторым «медведем» был Кирилл Кольцов — еще один незаурядный защитник, чьим козырем являются неожиданные подключения в атаку. Какое-то время они делили большинство, но кошмарный «плюс/минус» Кольцова вынудил руководство «Трактора» расстаться со своим воспитанником. Бэйлен же стал единоличным королем челябинской обороны. Он играл столько, сколько нужно для достижения результата. В регулярном чемпионате он выбил 30 очков, что впору считать гроссмейстерским показателем, а в плей-офф среди защитников уступил только Мэтту Гилрою. При этом показатель полезности у Бэйлена был не в пример лучше, чем у его коллеги из «Йокерита». Трудно представить, что «Трактор» дошел бы до финала Восточной конференции, не будь в арсенале Анвара Гатиятулина этого необыкновенного защитника, который в кубковых играх спокойно проводил по 25-26 минут за матч. — говорят в КХЛ.

Также Континентальная хоккейная лига выделила Вячеслава Войнова из СКА, Филипа Ларсена из «Салавата Юлаева», Василия Токранова из «Ак Барса» и Никиту Трямкина из «Автомобилиста».

Хоккей
Бывший вице-президент «Трактора» оценил достижения Анвара Гатиятулина
02.05.2018
Бывший вице-президент «Трактора» оценил достижения Анвара Гатиятулина
Хоккей
«Трактор» подписал пятерых воспитанников своей хоккейной школы
01.05.2018
«Трактор» подписал пятерых воспитанников своей хоккейной школы
Хоккей
В «Тракторе» останется не меньше 70% «бронзового» состава
29.04.2018
В «Тракторе» останется не меньше 70% «бронзового» состава
Хоккей
32-летний форвард челябинского «Трактора» остается в клубе еще на сезон
27.04.2018
32-летний форвард челябинского «Трактора» остается в клубе еще на сезон
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
3D-фейерверк увидят челябинцы в День Победы
сегодня в 15:24
3D-фейерверк увидят челябинцы в День Победы
Происшествия
Стало известно число постардавших при столкновении маршрутки и автобуса в Челябинске
сегодня в 15:18
Стало известно число постардавших при столкновении маршрутки и автобуса в Челябинске
Общество
«Ночные волки» откроют мотосезон лихим проездом по городу
сегодня в 14:08
«Ночные волки» откроют мотосезон лихим проездом по городу
Спорт
Актер Владислав Демин встретится на челябинском ринге с чемпионом Африки
сегодня в 14:02
Актер Владислав Демин встретится на челябинском ринге с чемпионом Африки
Общество
Секреты предстоящего Парада Победы расскажет Олег Климов в прямом эфире на 1obl.tv
сегодня в 13:52
Секреты предстоящего Парада Победы расскажет Олег Климов в прямом эфире на 1obl.tv
Общество
Очень сильный ветер с дождем и грозами пришел на Южный Урал
сегодня в 13:43
Очень сильный ветер с дождем и грозами пришел на Южный Урал
Хоккей
Ник Бэйлен попал в топ-5 лучших защитников по версии КХЛ
сегодня в 13:34
Ник Бэйлен попал в топ-5 лучших защитников по версии КХЛ
Общество
Челябинца «закроют» на три года за избиение полицейского
сегодня в 13:29
Челябинца «закроют» на три года за избиение полицейского
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6