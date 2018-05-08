/ 35-летний Алексей Петров остается в «Тракторе» на пятый сезон

Защитник подписал с клубом новое соглашение.

Челябинский «Трактор» продолжает реализовывать политику по сохранению основного состава команды после успешного сезона. Клуб заключил новый контракт с 35-летним защитником. Для Алексея Петрова предстоящий сезон станет пятым в составе черно-белых.

Защитник «Трактора» Алексей Петров подписал новый контракт с «Трактором». Соглашение с 35-летним игроком рассчитано до конца сезона 2018/2019. В минувшем сезоне Петров провел 64 матча, в которых набрал 6 очков при показателе полезности «-7», 74 минуты штрафа и 13:42 времени на льду. — сообщили сайту «Первый областной» в отделе информации и PR хоккейного клуба «Трактор».

Свою карьеру в составе челябинского клуба Петров начал в сезоне 2014/2015. До этого защитник выступал за СКА, «Химика», «Торпедо», «Атланта» и «Сочи».