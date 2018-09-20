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/ Челябинский «Трактор» проиграл второй выездной матч подряд

Челябинский «Трактор» проиграл второй выездной матч подряд

«Спартак» оказался намного сильнее.
сегодня в 00:10
  |  Хоккей

Челябинский «Трактор» потерпел второе разгромное поражение подряд. На этот раз команда Германа Титова проиграла московскому «Спартаку» со счетом 6:1. 

Челябинцы пропустили уже в самом начале матча. Отличился Анатолий Никонцев. В середине первой двадцатиминутки Робин Ганзл сделал 2:0. Отметим, что в составе «Трактора» травму получил Пол Щехура. 

Во втором периоде все тот же Анатолий Никонцев увеличил счет до 3:0 в пользу москвичей. Затем Александр Хохлачев броском в пустой угол ворот, увеличив преимущество хозяев, а Мартиньш Карсумс сделал счет разгромным, 5:0. 

Во втором перерыве Герман Титов заменил вратаря. Вместо Александра Судницина вышел Василий Демченко. Но уже в первые 10 секунд третьего периода Каспар Даугавиньш забил шестую шайбу. «Трактору» удалось забить лишь однажды. Игорь Полыгалов в середине третьего периода все-таки «пробил» Юлиуса Гудачека. 

Итоговый счет матча, 6:1 в пользу «красно-белых». Следующий матч команда Германа Титова сыграет 21 сентября в Сочи, против одноименного хоккейного клуба 

«Спартак» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 6:1 
(2:0, 3:0, 1:1) 
Голы: 
Анатолий Никонцев, 00:45, 30:53 
Робин Ганзл, 15:59 
Александр Хохлачев, 39:18 
Мартиньш Карсумс, 39:18 
Каспар Даугавиньш, 40:08 
Игорь Полыгалов, 53:16
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Комментарии

Руслан
09:41, 20.09.2018
Сколько ещё будем проигрывать? Герман. Шел бы ты уже ......не твоё это, тренировать!!!

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