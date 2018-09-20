/ Челябинский «Трактор» проиграл второй выездной матч подряд

«Спартак» оказался намного сильнее.

Челябинский «Трактор» потерпел второе разгромное поражение подряд. На этот раз команда Германа Титова проиграла московскому «Спартаку» со счетом 6:1.Челябинцы пропустили уже в самом начале матча. Отличился Анатолий Никонцев. В середине первой двадцатиминутки Робин Ганзл сделал 2:0. Отметим, что в составе «Трактора» травму получил Пол Щехура.Во втором периоде все тот же Анатолий Никонцев увеличил счет до 3:0 в пользу москвичей. Затем Александр Хохлачев броском в пустой угол ворот, увеличив преимущество хозяев, а Мартиньш Карсумс сделал счет разгромным, 5:0.Во втором перерыве Герман Титов заменил вратаря. Вместо Александра Судницина вышел Василий Демченко. Но уже в первые 10 секунд третьего периода Каспар Даугавиньш забил шестую шайбу. «Трактору» удалось забить лишь однажды. Игорь Полыгалов в середине третьего периода все-таки «пробил» Юлиуса Гудачека.Итоговый счет матча, 6:1 в пользу «красно-белых». Следующий матч команда Германа Титова сыграет 21 сентября в Сочи, против одноименного хоккейного клуба«Спартак» (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 6:1(2:0, 3:0, 1:1)Голы:Анатолий Никонцев, 00:45, 30:53Робин Ганзл, 15:59Александр Хохлачев, 39:18Мартиньш Карсумс, 39:18Каспар Даугавиньш, 40:08Игорь Полыгалов, 53:16