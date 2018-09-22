Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.25 -0.22 78.08 +0.33
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 07:56
«Жить здесь и сейчас»: интервью с Борисом Дубровским
Серия бесед с губернатором выйдет на телеканале ОТВ.
/ «Трактор» прервал серию поражений в Сочи

«Трактор» прервал серию поражений в Сочи

Челябинская команда обыграла соперников за секунду до финального свистка.
сегодня в 09:55
  |  Хоккей

С 50% очков возвращается челябинский «Трактор» с выезда. Завершающий матч серии оказался победным для «черно-белых». Они обыграли «Сочи», забросив решающую шайбу в овертайме. Победу удалось вырвать за секунду до финального свистка благодаря точному броску Никиты Исаева.

После матча главный тренер «Трактор» Герман Титов обратился с благодарностью к болельщикам.

Во-первых, хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали на матч. Предыдущие игры мы очень слабо отыграли, много пропустили, зрители не отвернулись, все равно приехали и поддержали. Большое им спасибо. Большое спасибо и ребятам, они сегодня сражались, вышли как на последний бой. Бились до конца и удача в конце: нам повезло, за 0,9 секунды мы забили. По игре — думаю, что зрителям понравилась такая обоюдоострая игра, с возможностями с двух сторон. Правда, дисциплина где-то хромает, потому что нахватали очень много удалений. Над этим нужно работать. Вот эта победа, надеюсь, придаст ребятам уверенности. — сказал Герман Титов.

ХК «Сочи» — ХК «Трактор» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

  • 0:1 — Никитин (Рыбаков) — 06:11;

  • 1:1 — Старков (Точицкий, Акмальдинов) — 09:38;

  • 1:2 — Кравцов (Глинкин, Стоа) — 30:31 (5×4);

  • 2:2 — Архипов (Коллинз, Воробьев) — 33:30;

  • 3:2 — Бочаров (Мусин, Овитю) — 46:11;

  • 3:3 — Стоа — 46:24;

  • 3:4 — Исаев — 64:51.

Хоккей
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Сочи»
вчера в 17:34
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Сочи»
Хоккей
Генеральный менеджер «Трактора»: «Каждая команда в регулярном чемпионате рано или поздно проходит кризис»
20.09.2018
Генеральный менеджер «Трактора»: «Каждая команда в регулярном чемпионате рано или поздно проходит кризис»
Хоккей
Челябинский «Трактор» проиграл второй выездной матч подряд
20.09.2018
Челябинский «Трактор» проиграл второй выездной матч подряд
Хоккей
КХЛ. Челябинский «Трактор» в гостях у «Спартака»
19.09.2018
КХЛ. Челябинский «Трактор» в гостях у «Спартака»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Митинг против повышения пенсионного возраста не собрал участников в Челябинской области
сегодня в 14:43
Митинг против повышения пенсионного возраста не собрал участников в Челябинской области
Общество
Челябинские офтальмолог и эндокринолог приняли пациентов в Сосновском районе
сегодня в 14:30
Челябинские офтальмолог и эндокринолог приняли пациентов в Сосновском районе
Общество
О системе ЕГЭ рассказали челябинские педагоги коллегам из Северной Кореи
сегодня в 13:48
О системе ЕГЭ рассказали челябинские педагоги коллегам из Северной Кореи
Общество
Мусоровозы круглосуточно вывозят отходы из челябинских дворов
сегодня в 11:53
Мусоровозы круглосуточно вывозят отходы из челябинских дворов
Происшествия
Копейский школьник рассказал, как в него стрелял однокашник
сегодня в 11:29
Копейский школьник рассказал, как в него стрелял однокашник
Происшествия
Пятеро задержаны во время массовой разборки в центре Челябинска
сегодня в 10:57
Пятеро задержаны во время массовой разборки в центре Челябинска
Общество
Следователи выясняют, как вооруженный подросток проник на территорию школы
сегодня в 10:02
Следователи выясняют, как вооруженный подросток проник на территорию школы
Хоккей
«Трактор» прервал серию поражений в Сочи
сегодня в 09:55
«Трактор» прервал серию поражений в Сочи
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6