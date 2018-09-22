/ «Трактор» прервал серию поражений в Сочи

Челябинская команда обыграла соперников за секунду до финального свистка.

С 50% очков возвращается челябинский «Трактор» с выезда. Завершающий матч серии оказался победным для «черно-белых». Они обыграли «Сочи», забросив решающую шайбу в овертайме. Победу удалось вырвать за секунду до финального свистка благодаря точному броску Никиты Исаева.

После матча главный тренер «Трактор» Герман Титов обратился с благодарностью к болельщикам.

Во-первых, хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали на матч. Предыдущие игры мы очень слабо отыграли, много пропустили, зрители не отвернулись, все равно приехали и поддержали. Большое им спасибо. Большое спасибо и ребятам, они сегодня сражались, вышли как на последний бой. Бились до конца и удача в конце: нам повезло, за 0,9 секунды мы забили. По игре — думаю, что зрителям понравилась такая обоюдоострая игра, с возможностями с двух сторон. Правда, дисциплина где-то хромает, потому что нахватали очень много удалений. Над этим нужно работать. Вот эта победа, надеюсь, придаст ребятам уверенности. — сказал Герман Титов.

ХК «Сочи» — ХК «Трактор» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)