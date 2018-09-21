/ КХЛ. «Трактор» в гостях у «Сочи»

Подопечные Германа Титова постараются реабилитироваться перед болельщиками.

Очередной матч выездной серии сегодня проведет челябинский «Трактор». На этот раз команда Германа Титова отправилась в Сочи, где сыграет против местного одноименного клуба. Последняя очная встреча команд состоялась 24 октября прошлого года. Тогда со счетом 2:1 сильнее оказался «Трактор».

Сочинцы в этом сезоне пока не очень удачно играют против уральских команд. 17 сентября они проиграли магнитогорскому «Металлургу» — 2:1, а 19 сентября с разгромным счетом 5:1 «Автомобилисту» из Екатеринбурга.

Команда Германа Титова также проиграла два своих последних матча: 8:0 «Йокериту» из Хельсинки и 6:1 московскому «Спартаку». На данный момент челябинцы занимают 11 место в таблице восточной конференции КХЛ, тогда как сочинцы идут на 8-м месте на Западе.

Встреча состоится сегодня, 21 сентября, в 21:00 по местному времени. Прямую трансляцию матча жители челябинской области смогут посмотреть на телеканале ОТВ, а также на сайте 1obl.tv.