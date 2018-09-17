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/ «Трактор» потерпел разгромное поражение от «Йокерита»

«Трактор» потерпел разгромное поражение от «Йокерита»

Финская команда забросила 8 безответных шайб.
сегодня в 23:33
  |  Хоккей
На «Хартвалл арене» в Хельсинки закончился матч «Трактора» против местного «Йокерита» из Хельсинки. Челябинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 8:0. 

Первый период матча получился безголевым. Команда Германа Титова играла в обоюдоострый хоккей и пыталась противостоять финской команде. Однако во втором периоде «Джокеры» включились в игру. На двадцать первой минуте счет в матче открыл Брайан О'Нил. Затем Джон Норман в течение четырех минут сделал дубль, после чего счет стал 3:0 в пользу хозяев. В середине периода Марко Анттила и Джон Норман довели результат до крупного. На второй перерыв команды ушли при счете 5:0 в пользу «Йокерита». Отметим, что после четвертой пропущенной шайбы Герман Титов заменил стоявшего на воротах с первых минут Василия Демченко на Александра Судницина. 

В третьем периоде финские хоккеисты не стали останавливать игру, продолжив активно прессинговать хоккеистов «Трактора». В результате Пекка Йормакка, Имели Рясенен и Марко Анттила довели счет до разгромного. Встреча закончилась со счетом 8:0. 

Следующий матч команда Германа Титова сыграет в среду, 19 сентября, в Москве. Соперником «Трактора» станет московский «Спартак». Прямую трансляцию этой встречи вы сможете увидеть на сайте 1obl.ru

«Йокерит» (Хельсинки) — «Трактор» (Челябинск) — 5:6 
(0:0, 5:0, 3:0) 
Голы: 
Брайан О'Нил, 21:39 
Джон Норман, 24:16, 28:33, 36:57 
Марко Анттила, 35:27, 59:32 
Пекка Йормакка, 57:08 
Имели Рясенен, 58:27
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