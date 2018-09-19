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КХЛ. Челябинский «Трактор» в гостях у «Спартака»

Челябинские хоккеисты против у «красно-белых». Прямая трансляция.
вчера в 21:25
  |  Хоккей

6:1

МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 64-33 ; Броски в створ: 40-16 ; Голы: 6-1 ; Вбрасывания: 36-29 ; Блокированные броски: 7-9 ; Силовые приемы: 8-11 ; Штраф: 4-37

ОКОНЧАНИЕ МАТЧА. 

57 мин - УДАЛЕНИЕ. За зедержку соперника клюшкой удален Евгений Рясенский, команда «Трактор». 

ГОЛ! Игорь Полыгалов «распечатал» ворота Юлиуса Гудачека. 

51 мин - Не удается челябинцам надолго расставиться в зоне москвичей. «Спартак» играет в полном составе.

50 мин - Расставили игроки «Трактора» в большинстве. Бросок Бейлена, шайба летит выше ворот.

УДАЛЕНИЕ. За подножку удален Евгений Кулик, команда «Спартак».

49 мин - Атака «Спартака» безуспешна, Полыгалов уходил в контратаку.

48 мин - В большинстве «Спартак». Пытаются москвичи расставиться в зоне, но челябинцам удается вывести шайбу. «Трактор» играет в полном составе.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на две минуты удален Райана Стоа, «Трактор».

47 мин - Москвичи прессингуют игроков «Трактора». Кравцов завел шайбу в зону атаки, Стоа бросал с неудобной, неточно.

46 мин - Бросок Полыгалова по воротам Гудачека. Вратарь отбивает шайбу, она уходит за пределы площадки. В следующей атаке бросал Гюнге, но мимо створа ворот летит шайба. 

45 мин - Глинки и Кравцов совместными усилиями нанесли броско по воротам Гудачека, но вратарь москвичей на месте.

44 мин - Не удается «черно-белым» толком расставиться в зоне москвичей. «Спартак» активно встречает игроков челябитнской команды.

43 мин - Начинают атаку челябинцы. Шайба ненадолго заходит в зону «Спартака», после чего уходит в среднюю, где Никонцев наносит бросок из средней зоны по воротам Василия Демченко.

42 мин - «Спартак» в атаке. Бросок от синей линии, шайба попадает в игрока челябинцев.

41 мин - ГОЛ. Тут же москвичи перехватывают шайбу и забивают, но уже в ворота Василия Демченко. Шайбу забросил Каспарс Даугавиньш. 

41 мин - Начинается третий период матча. Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика встречи после второй двадцатиминутки: Броски: 31-6 ; Броски в створ: 18-3 ; Голы: 3-0 ; Вбрасывания: 12-12 ; Блокированные броски: 1-4 ; Силовые приемы: 2-4 ;  Штраф: 0-29

ОКОНЧАНИЕ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

ГОЛ. Мартиньш Карсумс бросает в дальний угол с кистей. Счет 5:0 в пользу «красно-белых».

40 мин - Последняя минут второго периода. Легко москвичи оказываются в зоне «Трактора». Бросок Мартиньша Карсумса, и счет становится 5:0.

39 мин - Шайба в зоне челябинцев. Игроки «Спартака» перемещают ее по льду, полностью контролируя ход встречи.

38 мин - Еще 4 минуты численного преимущества «красно-белых». Бросок от Бена Максвелла, Судницин вытягивает левую руку, эффектно забирая шайбу в ловушку.

37 мин - ГОЛ. Александр Хохлачев подбирает шайбу, и  с острого угла отправляет ее в пустой угол ворот Судницина.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, большим и дисциплинарным штрафом до конца матча наказан Никита Никитин, команда «Трактор».

36 мин - «Спартак» входит в зону. Шайба ходит от борта к борту, опасное подставление, на месте Судницин, но удаление до конца встречи зарабатывает Никита Никитин.

УДАЛЕНИЕ. Командный штраф за нарушение численного состава, «Трактор». Штраф отбывает Рихард Гюнге.

35 мин - Мартин Ганзл выбрасывает шайбу из зоны, игрокам «Трактора» удается войти в зону, но судья фиксирует нарушение численного состава.

35 мин - По периметру ходит шайба в зоне «Спартака». Редкая позиционная атака от челябинской команды не принесла результата.

34 мин - Бросок с острого угла от игрока «Трактора», Чудачек на месте. В ответной атаке, бросок Даугавиньша идет мимо ворот.

33 мин - Игроки «Трактора» пытаются начать атаку, но безуспешно. Шайба оказывается у игроков московской команды.

32 мин - Шайба у «Трактора». Неудачное начало атаки, перехват и очередной бросок по воротам Судницина. Шайба в ловушке вратаря. 

ГОЛ. Анатолий Никонцев «продавил» не закрывшего борт Ника Бейлена и  сделал дубль. 3:0 в пользу «красно-белых». 

31 мин - «Спартак» в атаке. Серия бросков по воротам челябинской команды, и снова отмечаем надежность Судницина. «Трактор» играет в полном составе.

30 мин - Опасно атакуют «красно-белые», но на месте вратарь челябинцев. Счет по-прежнему 2:0 в пользу москвичей.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты удален Райан Стоа, «Трактор».

29 мин - Челябинцы попытались войти в зоны, но надежны защитники «Спартака». Опасный выход. Бросок Бена Максвелла, Александр Судницин в очередной раз спасает команду.

28 мин - Много игры возле бортов. Бросок Даугавиньша, Судницин отбивает «блином». 

27 мин - Спартаковцы контролируют шайбу. Броски по воротам Судницина с близкой дистанции, вратарь на месте.

26 мин - Челябинцы в атаке. Стоа, набирая скорость, вошел в зону, но безуспешно. В ответной атаке, Судницин забирает шайбу в ловушку, реагируя  на наброски защитника «Спартака».

25 мин - Раскатывается «Трактор», но не получается у наших хоккеистов пройти среднюю зону. «Спартак» в атаке, бросок защитника, шайба идет выше ворот.

24 мин - Много остановок во втором периоде. Вбрасывание а зоне хозяев за игроками «Трактора». Контроль шайбу вновь за челябинцами. 

23 мин - Перехват спартаковцев в средней зоне, «Трактор» начинает атаку сначала. Попытка броска заблокирована игроком «Спартака», в следующей атаке зафиксирован проброс.

22 мин - «Черно-белые» контролируют шайбу и идут в атаку. Райан Стоа действует особо активно, но лайнсмен фиксирует положение «вне игры».

21 мин - «Трактор» начинает вторые двадцать минут в атаке, но игроки москвичей быстро переводят шайбу в зоны челябинцев.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после 1-го периода: Броски: 16-14 ; Броски в створ: 11-5 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 12-12 ; Блокированные броски: 5-2 ; Силовые приемы: 4-4 ; Штраф: 2-4.

ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - В зоне челябинской команды расположились москвичи, опасный бросок, но не идет шайба в ворота. В полном составе «Трактор».

19 мин - игра в формате 4 на 4 дает больше пространства креативным игрокам. Но пока шайба ходит от борта к борту. В полном составе «Спартак».

УДАЛЕНИЕ. За задержку клюшки соперника на две минуты удален Пол Щехура, команда «Трактор».

18 мин - Расставились в зоне хозяев челябинцы, но «Спартаку» быстро удалось перевести шайбу среднюю зону. Более того, Пол Щехура уходит отбывать штраф.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты наказан Максим Гончаров, команда «Спартак».

17 мин - В атаке челябинцы. Игра перешла в зону москвичей, челябинским хоккеистам удалось заработан удаление.

ГОЛ. Шайбу забросил Мартин Ганзл. Счет становится 2:0 в пользу «Спартака».

17 мин - Ошибка игрока «Трактора». Москвичи увеличивают разницу в счете.

16 мин - Игра постепенно приобрела равный формат. Обоюдоострые атаки и много игры в средней зоне со стороны обеих команд, однако челябинцы организовали два классных выпада.

15 мин - Пол Щехура появился на площадке. Похоже, травма канадца оказалась несерьезной.

14 мин - Атаковали челябинцы, но не прошла передача Александра Рыбакова на Никиту Хлыстова. Следом, Кравцов и Стоа организовали хороший выход, но шайба попадает в штангу.

13 мин - Спартаковцы лучше на вбрасывании. Силовой прием на Артеме Пеньковском от игрока московской команды. Мощный и эффектный хит делал Владислав Провольнев.

12 мин -  Позиционная атака «Трактора». Два неплохие момента у Райана Стоа, но  на месте голкипер «красно-белых».

11 мин - Челябинцы вышли в контратаку, но защитники «Спартака» не дремлют. Тем временем, команды играют в полном составе.

10 мин - В большинстве спартаковцы, однако у них только к концу первой минуты большинства получается расположится в зоне челябинцев. Пара бросков в сторону ворот «Трактора» оказываются неточными.

УДАЛЕНИЕ. Атака игрока не владеющего шайбой. На 2 минуты удален Рихард Гюнге.

9 мин - Оказывается шайба в зоне «Спартака». Челябинцы пытаются организовать позиционную атаку, но вместо этого удаление будет в составе «черно-белых».

8 мин - Не могут пока челябинские хоккеисты войти в зону «Спартака». Москвичи больше контролируют шайбу и активнее действуют в обороне. 

7 мин - Атака по воротам челябинцев. Вратарь  «Трактора» на месте, выдерживает все атаки «красно-белых». Бросок от Евгения Кулика, шайба снова в ловушке Александра Судницина.

6 мин - Шайба зашла в ворота «Спартака», но судьи не засчитывают взятие ворот, поскольку игрок «Трактора» находился в площади ворот.

5 мин - Снова опасный выход игрока «Спартака», на этот раз Александр Судницин спасает. Глеб Шашков выходил на рандеву с голкипером нашей команды.

4 мин - «Трактор» начинает атаку со своей зоны. Опасный бросок от Хлыстова, но Никонцев блокирует бросок. Вбрасывание в зоне «Спартака» выиграно челябинцами, и бросок в створ от Лапенкова.

На льду оказывается Пол Щехура. Возможно, это рецидив той самой травмы, которую форвард получил в игре против «Автомобилиста». Игрок, при помощи сервисменов команды, отправляется в раздевалку.

3 мин - Челябинцы начинают атаку. Бросок Александра Минина идет низом, но шайба не попадает в ворота.

2 мин - Не лучшее начало для челябинских хоккеистов. «Черно-белые» быстро пропускают, игроки «Спартака» берут шайбу под свой контроль.

ГОЛ. Защитники «Трактора» упустили Анатолия Никонцева, счет становится 1:0 в пользу «красно-белых»

1 мин - Опасно начинают «Спартаковцы». Пара резких атак у ворот Василия Демченко.

1 мин - Матч начался. Стартовое вбрасывание выигрывает «Спартака».

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн России.

Составы команд на сегодняшний матч. Отметим, что у челябинцев с первых минут матча в воротах «Трактора» встанет Александр Судницин. Ворота московской команды будет защищать Юлиус Гудачек. Ну и не забудем упомянуть Дмитрия Калинина. Челябинец, воспитанник школы «Трактора» будет капитаном «Спартака» в этом матче. 

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Добрый вечер, уважаемые читатели! Сегодня, 19 сентября, челябинский «Трактор» проведет третий из четырех запланированных игр выездной серии. Соперником команды Германа Титова станет московский «Спартак». Наставник «черно-белых» тренировал московский коллектив в сезоне 2015−2016 и в начале сезона 2016−2017. Кто выиграет в схватке бывших и нынешних подопечных Титова — одна из интриг матча. Кроме того, это первая игра Райана Стоа против своей бывшей команды. Последняя встреча клубов была в ноябре прошлого года, тогда челябинцы переиграли «Спартак» со счетом 2:0. 

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