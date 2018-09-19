/ Нападающий «Трактора» Антон Глинкин стал рекордсменом КХЛ

Он сыграл больше полутысячи матчей в лиге.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Нападающий «Трактора» Антон Глинкин сыграл 541 матч и стал рекордсменом Континентальной Хоккейной Лиги. Игрок челябинской команды является единоличным лидером по количеству сыгранных матчей в КХЛ. Сам нападающий рассказал, что о своем рекорде узнал только из прессы, и отметил, что не хочет останавливаться на достигнутом.

Не хочется останавливаться, хочется надеяться, что еще много матчей впереди и не такие будут даты. В общем, поживем — увидим. Первый матч был во дворце «Юность» против «Северстали». Удалось забить шайбу, был хороший дебют. Самым важный гол был против «Ак Барса» в плей-офф 2013 года. В конце второго овертайма забил. Тогда у нас была непростая, но достаточно интересная серия. Наверное, этот гол один из самых запоминающихся. — рассказ сайту «Первый областной» Антон Глинкин.

Антон Глинкин является обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса». Он вернулся в «Трактор» в сезоне 2018/2019.

Напомним, сегодня, 19 сентября, «Трактор» сыграет в Москве против «Спартака». Начало встречи в 21:30 по местному времени. Прямую трансляцию матча смотрите на сайте 1obl.tv.