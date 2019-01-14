/ Ник Бэйлен сделал 100 голевых передач в чемпионатах КХЛ

Для установления достижения защитнику понадобилось 238 игр.

Голевой пас Ника Бэйлена на Йонаса Энлунда стал для американско-белорусского игрока сотым в регулярных чемпионатах Континентальной Хоккейной Лиге. О достижении защитника сообщила пресс-служба челябинского «Трактора».

Во встрече с рижским «Динамо» защитник Ник Бэйлен отдал победный пас на Йонаса Энлунда в овертайме и оформил 100 голевых передач в Континентальной хоккейной лиге. Всего в КХЛ Бэйлен провел 238 матчей, в которых набрал 141 (41+100) очко при показателе полезности +13. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе информации и PR «Трактора».

Защитник проводит в челябинской команде третий сезон. В текущем чемпионате на счету Ника Бэйлена 5 голов и 16 результативных передач при показателе «-9» в 48 играх.

На данный момент «Трактор» замыкает кубковую восьмерку Восточной конференции в КХЛ.

Напомним, что следующий матч челябинский коллектив проведет против «Слована» из Братиславы.