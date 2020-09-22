«Трактор» в домашнем матче не смог одолеть череповецкую «Северсталь»

Челябинцы не забросили ни одной шайбы подопечным Андрея Разина.

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Сегодня, 22 сентября, в Челябинске состоялся хоккейный матч между командами «Трактор» и «Северсталь» из Череповца.

Первые два периода были абсолютно нерезультативными. Обе команды старались «пробить» вратарей — Ивана Федотова и Владислава Подъяпольского. Только ничего из этого не выходило. Но прессинг подопечных Андрея Разина был очень сильным — челябинцы, действительно, немного уступали своему сопернику.

Первую и единственную шайбу зрители увидели лишь в третьем периоде. И счет на 53-ей минуте матча открыл игрок «Северстали» Артем Гареев. За минуту до конца основного времени «черно-белые» заменили вратаря Ивана Федотова на шестого полевого игрока. Только вот удачи им это не принесло. Матч «Трактора» против «Северстали» завершился со счетом 0:1.

Следующая игра «черно-белых» состоится уже на выезде. В четверг, 24 сентября, подопечные Анвара Гатиятулина будут находиться в Уфе, чтобы сразиться с местным «Салаватом Юлаевым».

«Трактор» (Челябинск) 0:1 «Северсталь» (Череповец) (0:0; 0:0; :1)



Голы:

52:33. Артем Гареев, «Северсталь», 0:1.

Статистика матча: Броски: 48-61; Броски в створ: 21-26; Голы: 0-1; Вбрасывания: 33-17; Блокированные броски: 18-15; Силовые приемы: 11-11; Время в атаке: 13:09-16:52; Штраф: 6-6.

