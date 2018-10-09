/ «Трактор» проиграл последний матч на Дальнем Востоке

«Амур» забросил челябинцам три шайбы.

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Со счетом 3:1 завершилась встреча челябинского «Трактора» и хабаровского «Амура». Подопечные Германа Титова проиграли последний матч дальневосточного выезда.

Однако счет в матче открыли именно хоккеисты «Трактора». На третьей минуте первого периода Марсель Шолохов после сольного прохода отправил шайбу в ворота Евгения Аликина. Хабаровчане сравняли счет в середине периода. Глеб Карякин клюшкой подправил траекторию полета шайбы, после чего она оказалась за спиной Александра Судницина.

Во втором периоде «Трактору» все же удалось забросить вторую шайбу в большинстве, однако судья увидел движение коньком от игрока челябинцев и отменил взятие ворот. Через несколько мгновений, Виталий Атюшов выходит со скамейки штрафников, подбирает шайбу и устанавливает преимущество «Амура».

Последнюю шайбу в матче зрители увидели только в конце третьего периода. Данил Файзуллин оказался расторопнее всех на вбрасывании и подправил игровой снаряд в ворота Александра Судницина. В дальнейшем челябинцы сняли вратаря, но так и не смогли больше забить гол.

Отметим, после этого матча «Трактор» отправится в Уфу, где сыграет последний матч выездной серии против местного «Салавата Юлаева». Прямую трансляцию встречи смотрите в четверг, 11 октября, в 19:00 по местному времени на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Также для читателей сайта 1obl.ru будет доступна текстовая трансляция игры.

«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск): 3:1

(1:1; 1:0; 1:0)

0:1 — Марсель Шолохов, 2:21

1:1 — Глеб Корягин, 8:17

2:1 — Виталий Атюшов, 30:10

3:1 — Данил Файзуллин, 57:23