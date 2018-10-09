/ КХЛ. Последний матч «Трактора» на Дальнем Востоке

3:1
МАТЧ ОКОНЧЕН.
Статистика матча: Броски: 45-51; Броски в створ: 22-24; Голы: 3-1; Вбрасывания: 24-21; Блокированные броски: 9-9; Силовые приемы: 9-14; Штраф: 4-4.
Статистика 3-го периода: Броски: 13-19; Броски в створ: 6-12; Голы: 1-0; Вбрасывания: 8-7; Блокированные броски: 2-1; Силовые приемы: 3-5; Штраф: 2-0.
60 мин - Пустые ворота челябинцев. «Трактор» попытался провести натиск вшестером, но выстояли хабаровчане.
УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника на 2 минуты удален Максим Кондратьев, команда «Амур».
60 мин - Последние 30 секунд челябинцы проведут в большисетве. Максим Кондратьев удаляется у «Амура».
59 мин - «Амур» не останавливает натиск на ворота Судницина, но надежен Александр.
ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. ШАЙБУ ЗАБРОСИЛ ДАНИЛ ФАЙЗУЛЛИН, НОМЕР 93, КОМАНДА «АМУР».
ГОЛ. Сразу после вбрасывания, хабаровчане забивают третью в ворота Судницина.
58 мин - Выход 2 в 1 организуют хабаровчане. Шайба, после броска Владислава Ушенина, попадает в маску Судницину. Не получается ответная атака у челябинцев, судьи фиксируют проброс.
57 мин - Простая оборонительная тактика от «Амура», хабаровские хоккеисты максимально прост и эффективно выбрасывают шайбу из своей зоны, но и не забывают периодически атаковать владения Судиницина.
56 мин - Теперь уже челябинцы плетут кружева атаки в зоне хозяев, но снова, все это не приводит к нужному результату.
55 мин - Наброс на ворота Аликина, вратарь «Амура» отбивает шайбу. Затем следует опасный перевод на ворота Судницина, но некому было его замкнуть.
54 мин - Игра переместилась в зону «Трактора». Серия бросков по воротам Судницина не приводит к успеху.
53 мин - Высокий прессинг от «Амура». Хабаровчане всеми силами защищают свое преимущество.
52 мин - Разгоняют атаку челябинцы. Вход в зону, но игра остановлена вратарем хабаровской команды.
51 мин - «Амур» стал активнее в обороне, но «Трактор» пытается насесть на ворота хабаровчан.
50 мин - Бросок Щехуры со средней зоны, шайба проходит мимо ворот, после чего ее выводят игроки «Амура»
49 мин - «Трактор» в атаке. Челябинцы гораздо активнее хабаровчан в прессинге и действиях в чужой зоне.
48 мин - После паузы игроки «Амура» сразу пошли в атаку. «Трактор» успешно обороняется, затем переводит игру в зону хозяев площадки.
47 мин - Бэйлен завел шайбу к воротам «Амура», наброс, но не смог игрок челябинцев переправить шайбу в ворота и сравнять счет.
46 мин - Ошибка у собственных ворот чуть не приводит к опасному броску. Сейчас «Трактор» в атаке, Марсель Шолохов бросал по воротам Аликина.
45 мин - Нагружают работой челябинцы Аликина, но не сдается вратарь «Амура».
44 мин - Игра в средней зоне. Шайба переходит от команды к команде, в связи с этим темп игры немного успокоился.
43 мин - Бросок Райана Стоа, на месте Аликин.
42 мин - Нетеропливо «Трактор» пытался начать атаку, но сейчас они вынуждены обороняться.
41 мин - Начинается третий период. Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора». Попытались «черно-белые» расставиться в зоне хозяев, но хабаровчане уверенно играют в обороне.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
Статистика 2-го периода: Броски: 16-15; Броски в створ: 8-7; Голы: 1-0; Вбрасывания: 7-6; Блокированные броски: 3-3; Силовые приемы: 2-6; Штраф: 2-2.
ОКОНЧАНИЕ ВТОРОГО ПЕРИОДА.
40 мин - Вновь в атаке «Трактор» на последних секундах. Борьба у бортов, но до броска дело не доходит.
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.
39 мин - Энлунд, в меньшинстве с шайбой. Отыграл немного времени финский легионер.
38 мин - В большинстве «Амур». Опасный бросок Ушенина ушел выше, после соприкосновения с Суднициным.
УДАЛЕНИЕ. На 2 минуты за подножку удален Евгений Рясенкий, команда «Трактор».
37 мин - Теперь игра переносится к владениям Александра Судницина, откуда ее быстро переводят обратно «черно-белые».
36 мин - Опасный бросок от Евгения Лапенкова, но мимо. Шайба выходит из зоны хозяев, куда ее вновь привозит Райан Стоа. Далее бросок Ника Бэйлена, но вновь на месте Евгений Аликин.
35 мин - Активнее действует «Амур». Однако «Трактор» усилиями Кравцова и Глинкина все таки наносит бросок по воротам Аликина. Вратарь хабаровской команды фиксирует шайбу.
34 мин - Жарко у ворот Судницина, но челябинский голкипер делает все возможное, чтобы не допустить большего разрыва в счете.
33 мин - «Амур» в атаке. Бросок по воротам, но в Йонаса Энлунда попадает шайба.
32 мин - Начинает «Трактор» новую атаку. Жестко на открытом льду встречают Антона Глинкина, шайба потеряна.
31 мин - Однако тут же создают челябинцы угрозу воротам Евгнеия Аликина, заставляя его накрыть шайбу ловушкой.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА 2:1, «АМУР» ВЫХОДИТ ВПЕРЕД.
31 мин - ГОЛ. Тут же выходит со скамейки Виталий Атюшов, подбирает шайбу защитник «Амура» и счет становится 2:1 в пользу хозяев.
«АМУР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.
30 мин - Продолжается большинство челябинцев. Но не могут «черно-белые» спокойно войти в зону. Только спустя несколько секунд игроки «Трактора» расставились в зоне хозяев, последовал бросок, но на месте вратарь хабаровчан Аликин.
ВЕРДИКТ СУДЬИ: «Взятия ворот нет. Шайба заброшена ногой».
29 мин - Активно атаковали челбяинцы. Шайба зашла в ворота, но судья отменил гол, поскольку посчитал, что игрок «Трактора» мешал вратарю. Сейчас рефери отправился смотреть игровой эпизод.
УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удвлен Виталий Атюшов, команда «Амур».
28 мин - Возобновилась игра после паузы. И снова, борьба у бортов «Трактора». Получает передачу Йонас Энлунд и на входе в зону хабаровчан его сбивает Виталий Атюшов. Первое удаление в составе «Амура» в этом матче.
27 мин - Александр Судницин останавливает шайбу за своими воротами, ее подхватывает игрок «Амура» в результате чего получается довольно неприятный момент. Обошлось без гола.
26 мин - Бросок Ушенина по воротам Судницина, шайба идет мимо. «Трактор» пытается провести быструю атаку, но не удается.
25 мин - «Трактор» в атаке. Удалось подопечным Германа Титова завладеть шайбой.
23 мин - Вышла шайба из зоны «Трактора», но ненадолго.
22 мин - Игра в зоне «Трактора», но после смены составов челябинцы заполучили шайбу, но недолго она была в средней зоне и вновь оказалась на половине челябинцев. Александр Судницин останавливает встречу, забирая шайбу в ловушку.
21 мин - Стартуют вторые двадцать минут. Вбрасывание в центральном круге выигрывают игроки «Амура».
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.
Статистика 1-го периода: Броски: 16-17; Броски в створ: 8-5; Голы: 1-1; Вбрасывания: 9-8; Блокированные броски: 4-5; Силовые приемы: 4-3; Штраф: 0-2.
20 мин - В последние секунды периода игроки «Трактора» сделали несколько опасных бросков, но не удалось челябинцев выйти вперед.
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
В ПОЛНОМ СОСТАВЕ «ТРАКТОР».
19 мин - Меньше 30 секунд до выхода Райана Стоа. Больше одной атаки ничего «Амур»
18 мин - Раскатывается «Амур», и расставляется в зоне челябинцев. Опасный бросок и снова штанга выручает Александра Судницина. Момент за момент создают хабаровчане.
УДАЛЕНИЕ. За опасную игры высоко поднятой клюшкой на 2 минуты удален Райан Стоа, команда «Трактор».
17 мин - Первое удаление в матче. «Трактор» сыграет в меньшинстве.
16 мин - После коммерческой паузы уже челябинцы стали действовать активнее. Подопечные Германа Титова больше играют в атаке и больше владеют шайбой. Однако «Амур»
15 мин - «Трактор» с шайбой, челябинцы пытаются начать организованную атаку.
14 мин - И снова «Амур» в атаке, однако быстро «Трактор» перехватывает шайбу, и пытается создать опасный момент.
13 мин - Богдан Потехин доставил шайбу в зону «Трактора», но быстро расстался с шайбой. Быстрая атака челябинцев в ответ так же не принесла успеха.
12 мин - У борта «Трактора» игра. Опасный бросок и только штанга выручает челябинцев.
11 мин - Игра приобретает обоюдоострый формат, команды не стесняются играть в открытую. Бросок Евгения Рясенского, шайба в ловушке у Аликина.
10 мин - Ответная атака «Трактора» не увенчалась успехом, шайба снова у игроков «Амура».
Изменение счета. Глеб Корягин сравнивает счет в матче.
9 мин - Гол. «Амур» сравнивает счет в матче. Глеб Корягин поставляет клюшку и шайба проходит над плечом Судницина.
8 мин - Бросает по воротам «Трактора» Ян Коларж, Александр Судницин фиксирует игровой снаряд в ловушку.
7 мин - С шайбой «Амур». Хабаровчане стремятся в зону челябинцев, но удается хоккеистам «Трактора» отбиться, однако хабаровчане тут же возвращают шайбу в зону гостей.
7 мин - Передача в среднюю зону, и выходил один на один игрок «Трактора», но не удалось увеличить счет. Шайба вынесена в среднюю зону.
6 мин - Переместилась игра в зону Судницина, но как только вышла шайба из зоны, Марсель Шолохов вновь бросил по воротам «Амура». Шайба ушла выше.
5 мин - Попытались хабаровчане атаковать владения Судницина, но были остановлены защитниками челябинской команды. В следующей атаке Евгений Рясенкий отправляет шайбу на проброс.
4 мин - Продолжают активно атаковать челябинцы. Отбрасывается «Амур»
ГОЛ! Первую шайбу в матче забросил Марсель Шолохов.
3 мин - И тут же гол в ответной атаке! Марсель Шолохов совершает сольный проход и пробивает Евгения Аликина.
2 мин - Пока что игра идет без опасных моментов, команды присматриваются друг к другу. Шайба покидает пределы поля, вбрасывание в центральном круге, после которого Райан Стоа выкатывалсч против вратаря «Амура» Аликина но надежен вратарь хабаровчан.
1 мин - «Трактор» выиграл вбрасывание и пытался начать матч с активного прессинга. Пас по борту, но шайба уходит к игрокам «Амура».
1 мин - Стартовое вбрасывание за игроками «Трактора». Матч начался.
НАЧАЛО МАТЧА
Команды выходят на лед, сейчас прозвучит гимн России, после которого и начнется игра.
Если смотреть на турнирную таблицу восточной конференции, то видно, что «Амур» занимает предпоследнюю строчку в таблице, однако это не должно успокаивать болельщиков «Трактора». Хабаровская команда всегда славилась упорством, поэтому легкой прогулкой для подопечных Германа Титова этот матч не станет. «Трактору» же удалось немного выправить положение, сейчас челябинцы идут на 9-м месте восточной конференции.
А вот и составы на сегодня. Место в воротах «Трактора» займет Александр Судницин, который играл против «Куньлуня». В составе хабаровчан стоит отметить Виталия Атюшова и Яна Коларжа, которые являются лучшими игроками «Амура» по набранным очкам. Болельщики Челябинска, конечно же, ждут эффективных действий от легионеров команды и от Виталия Кравцова.
Добрый день, читатели 1obl.ru! Сегодня, 9 октября, «Трактор» играет последний матч на Дальнем Востоке. Соперники «черно-белых» - хабаровский «Амур». Напомним, что из-за страшной травмы в сегодняшнем матче не сыграет нападающий челябиснкой команды Артем Пеньковский. Форвард получил травму после столкновения с защитником «Адмирала» Степаном Захарчуком.