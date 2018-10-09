/ КХЛ. Последний матч «Трактора» на Дальнем Востоке

Соперники челябинцев - Хабаровский «Амур».

3:1

МАТЧ ОКОНЧЕН.

Статистика матча: Броски: 45-51; Броски в створ: 22-24; Голы: 3-1; Вбрасывания: 24-21; Блокированные броски: 9-9; Силовые приемы: 9-14; Штраф: 4-4.

Статистика 3-го периода: Броски: 13-19; Броски в створ: 6-12; Голы: 1-0; Вбрасывания: 8-7; Блокированные броски: 2-1; Силовые приемы: 3-5; Штраф: 2-0.



Выход 2 в 1 организуют хабаровчане. Шайба, после броска Владислава Ушенина, попадает в маску Судницину. Не получается ответная атака у челябинцев, судьи фиксируют проброс.Простая оборонительная тактика от «Амура», хабаровские хоккеисты максимально прост и эффективно выбрасывают шайбу из своей зоны, но и не забывают периодически атаковать владения Судиницина.Теперь уже челябинцы плетут кружева атаки в зоне хозяев, но снова, все это не приводит к нужному результату.Наброс на ворота Аликина, вратарь «Амура» отбивает шайбу. Затем следует опасный перевод на ворота Судницина, но некому было его замкнуть.Игра переместилась в зону «Трактора». Серия бросков по воротам Судницина не приводит к успеху.Высокий прессинг от «Амура». Хабаровчане всеми силами защищают свое преимущество.Разгоняют атаку челябинцы. Вход в зону, но игра остановлена вратарем хабаровской команды.«Амур» стал активнее в обороне, но «Трактор» пытается насесть на ворота хабаровчан.Бросок Щехуры со средней зоны, шайба проходит мимо ворот, после чего ее выводят игроки «Амура»«Трактор» в атаке. Челябинцы гораздо активнее хабаровчан в прессинге и действиях в чужой зоне.После паузы игроки «Амура» сразу пошли в атаку. «Трактор» успешно обороняется, затем переводит игру в зону хозяев площадки.Бэйлен завел шайбу к воротам «Амура», наброс, но не смог игрок челябинцев переправить шайбу в ворота и сравнять счет.Ошибка у собственных ворот чуть не приводит к опасному броску. Сейчас «Трактор» в атаке, Марсель Шолохов бросал по воротам Аликина.Нагружают работой челябинцы Аликина, но не сдается вратарь «Амура».Игра в средней зоне. Шайба переходит от команды к команде, в связи с этим темп игры немного успокоился.Бросок Райана Стоа, на месте Аликин.Нетеропливо «Трактор» пытался начать атаку, но сейчас они вынуждены обороняться.Начинается третий период. Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора».Попытались «черно-белые» расставиться в зоне хозяев, но хабаровчане уверенно играют в обороне.Броски: 16-15; Броски в створ: 8-7; Голы: 1-0; Вбрасывания: 7-6; Блокированные броски: 3-3; Силовые приемы: 2-6; Штраф: 2-2.Вновь в атаке «Трактор» на последних секундах. Борьба у бортов, но до броска дело не доходит.Энлунд, в меньшинстве с шайбой. Отыграл немного времени финский легионер.В большинстве «Амур». Опасный бросок Ушенина ушел выше, после соприкосновения с Суднициным.Теперь игра переносится к владениям Александра Судницина, откуда ее быстро переводят обратно «черно-белые».Опасный бросок от Евгения Лапенкова, но мимо. Шайба выходит из зоны хозяев, куда ее вновь привозит Райан Стоа. Далее бросок Ника Бэйлена, но вновь на месте Евгений Аликин.Активнее действует «Амур». Однако «Трактор» усилиями Кравцова и Глинкина все таки наносит бросок по воротам Аликина. Вратарь хабаровской команды фиксирует шайбу.Жарко у ворот Судницина, но челябинский голкипер делает все возможное, чтобы не допустить большего разрыва в счете.«Амур» в атаке. Бросок по воротам, но в Йонаса Энлунда попадает шайба.Начинает «Трактор» новую атаку. Жестко на открытом льду встречают Антона Глинкина, шайба потеряна.Однако тут же создают челябинцы угрозу воротам Евгнеия Аликина, заставляя его накрыть шайбу ловушкой.Продолжается большинство челябинцев. Но не могут «черно-белые» спокойно войти в зону. Только спустя несколько секунд игроки «Трактора» расставились в зоне хозяев, последовал бросок, но на месте вратарь хабаровчан Аликин.Возобновилась игра после паузы. И снова, борьба у бортов «Трактора». Получает передачу Йонас Энлунд и на входе в зону хабаровчан его сбивает Виталий Атюшов. Первое удаление в составе «Амура» в этом матче.Александр Судницин останавливает шайбу за своими воротами, ее подхватывает игрок «Амура» в результате чего получается довольно неприятный момент. Обошлось без гола.Бросок Ушенина по воротам Судницина, шайба идет мимо. «Трактор» пытается провести быструю атаку, но не удается.«Трактор» в атаке. Удалось подопечным Германа Титова завладеть шайбой.Вышла шайба из зоны «Трактора», но ненадолго.Игра в зоне «Трактора», но после смены составов челябинцы заполучили шайбу, но недолго она была в средней зоне и вновь оказалась на половине челябинцев. Александр Судницин останавливает встречу, забирая шайбу в ловушку.Стартуют вторые двадцать минут. Вбрасывание в центральном круге выигрывают игроки «АмураБроски: 16-17; Броски в створ: 8-5; Голы: 1-1; Вбрасывания: 9-8; Блокированные броски: 4-5; Силовые приемы: 4-3; Штраф: 0-2.В последние секунды периода игроки«Трактора» сделали несколько опасных бросков, но не удалось челябинцев выйти вперед.Меньше 30 секунд до выхода Райана Стоа. Больше одной атаки ничего «Амур»Раскатывается «Амур», и расставляется в зоне челябинцев. Опасный бросок и снова штанга выручает Александра Судницина. Момент за момент создают хабаровчане.После коммерческой паузы уже челябинцы стали действовать активнее. Подопечные Германа Титова больше играют в атаке и больше владеют шайбой. Однако «Амур»«Трактор» с шайбой, челябинцы пытаются начать организованную атаку.И снова «Амур» в атаке, однако быстро «Трактор» перехватывает шайбу, и пытается создать опасный момент.Богдан Потехин доставил шайбу в зону «Трактора», но быстро расстался с шайбой. Быстрая атака челябинцев в ответ так же не принесла успеха.У борта «Трактора» игра. Опасный бросок и только штанга выручает челябинцев.Игра приобретает обоюдоострый формат, команды не стесняются играть в открытую. Бросок Евгения Рясенского, шайба в ловушке у Аликина.Ответная атака «Трактора» не увенчалась успехом, шайба снова у игроков «Амура».Гол. «Амур» сравнивает счет в матче. Глеб Корягин поставляет клюшку и шайба проходит над плечом Судницина.Бросает по воротам «Трактора» Ян Коларж, Александр Судницин фиксирует игровой снаряд в ловушку.С шайбой «Амур». Хабаровчане стремятся в зону челябинцев, но удается хоккеистам «Трактора» отбиться, однако хабаровчане тут же возвращают шайбу в зону гостей.Передача в среднюю зону, и выходил один на один игрок «Трактора», но не удалось увеличить счет. Шайба вынесена в среднюю зону.Переместилась игра в зону Судницина, но как только вышла шайба из зоны, Марсель Шолохов вновь бросил по воротам «Амура». Шайба ушла выше.Попытались хабаровчане атаковать владения Судницина, но были остановлены защитниками челябинской команды. В следующей атаке Евгений Рясенкий отправляет шайбу на проброс.Продолжают активно атаковать челябинцы. Отбрасывается «Амур»И тут же гол в ответной атаке! Марсель Шолохов совершает сольный проход и пробивает Евгения Аликина.Пока что игра идет без опасных моментов, команды присматриваются друг к другу. Шайба покидает пределы поля, вбрасывание в центральном круге, после которого Райан Стоа выкатывалсч против вратаря «Амура» Аликина но надежен вратарь хабаровчан.«Трактор» выиграл вбрасывание и пытался начать матч с активного прессинга. Пас по борту, но шайба уходит к игрокам «Амура».Стартовое вбрасывание за игроками «Трактора». Матч начался.Команды выходят на лед, сейчас прозвучит гимн России, после которого и начнется игра.Если смотреть на турнирную таблицу восточной конференции, то видно, что «Амур» занимает предпоследнюю строчку в таблице, однако это не должно успокаивать болельщиков «Трактора». Хабаровская команда всегда славилась упорством, поэтому легкой прогулкой для подопечных Германа Титова этот матч не станет. «Трактору» же удалось немного выправить положение, сейчас челябинцы идут на 9-м месте восточной конференции.А вот и составы на сегодня. Место в воротах «Трактора» займет Александр Судницин, который играл против «Куньлуня». В составе хабаровчан стоит отметить Виталия Атюшова и Яна Коларжа, которые являются лучшими игроками «Амура» по набранным очкам. Болельщики Челябинска, конечно же, ждут эффективных действий от легионеров команды и от Виталия Кравцова.









Добрый день, читатели 1obl.ru! Сегодня, 9 октября, «Трактор» играет последний матч на Дальнем Востоке. Соперники «черно-белых» - хабаровский «Амур». Напомним, что из-за страшной травмы в сегодняшнем матче не сыграет нападающий челябиснкой команды Артем Пеньковский. Форвард получил травму после столкновения с защитником «Адмирала» Степаном Захарчуком.