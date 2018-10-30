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/ «Трактор» на один матч возвращается домой

«Трактор» на один матч возвращается домой

Челябинцы попытаются взять реванш за обидное поражение у «Спартака».
сегодня в 07:30
  |  Хоккей
Матч с Московским «Спартаком» станет очередным для челябинского «Трактора» в нынешнем розыгрыше чемпионата КХЛ. Отметим, что предыдущая встреча команд закончилась со счетом 6:0 в пользу москвичей.

Москвичи проиграли два предыдущих матча. Подопечные Вадима Епанчинцева не сломили сопротивления «Йокерита» и «Автомобилиста» и проиграли обеим командам в овертайме со счетом 3:4 и 1:2 соответственно.

«Трактор» же испытывает трудности во связанные с травмами лидеров команды и переходом на новую игровую схему, которую сейчас прививает команде Алексей Тертышный. Челябинцы вернулись из трехматчевой выездной серии с тремя поражениями подряд.

На данный момент «черно-белые» занимают 10-ю строчку в таблице Восточной конференции КХЛ, тогда как «красно-белые» расположились на пятой строчке Запада. Встреча состоится сегодня, 30 октября, в 19:00 по местному времени. Прямую трансляцию смотрите на телеканале ОТВ, и на сайте 1ob.tv. Текстовая трансляция игры будет доступна на сайте 1obl.ru.

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