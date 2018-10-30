/ «Трактор» прервал трехматчевую серию поражений

Челябинцы обыграли московский «Спартак».

Со счетом 4:1 закончилась встреча челябинского «Трактора» и московского «Спартака». Отметим, что это первая победа подопечных Алексея Тертышного после трех поражений подряд.

Счет в матче в первом периоде открыл Александр Рыбаков, который был первым на добивании у ворот Юлиуса Гудачека. Затем Игорь Полыгалов получил передачу от Виталий Кравцова и удвоил преимущество «Трактора». Спустя несколько минут в воротах Юлиуса Гудачека оказалась и третья шайба, когда Райан Сто подставил клюшку под наброс Ника Бейлена, сделав счет 3:0.

После перерыва место в воротах «красно-белых» занял Александр Трушков. Для воспитанника «Спартака» этот матч стал первым в КХЛ. А полевым игрокам москвичей удалось отквитать одну шайбу усилиями Анатолия Никонцева. Форвард гостей подобрал оставленную партнерами шайбу и «прошил» Василия Демченко.

Минуту спустя Антон Глинкин мощным броском с ходу вновь установил трехкратное преимущество. В третьем периоде зрители не увидели заброшенных шайб.

Следующий матч подопечные Алексею Тертышного проведут в четверг, 1 ноября, в Астане, против местного «Барыса». Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.