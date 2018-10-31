/ Бронзовый призер Олимпиады стал игроком «Трактора»

«Черно-белые» подписали контракт с Кристианом Томасом.

Челябинский «Трактор» заключил однолетний контракт с канадским форвардом Кристианом Томасом. О подписании соглашения сообщает официальный сайт Континентальной Хоккейной Лиги.

«Трактор» расторг контракт с защитником Оскарсом Бартулисом и заключил однолетнее соглашение с канадским нападающим Кристианом Томасом. — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Последним клубом Кристиана Томаса был шведский «Регле», в составе которого форвард провел 11 матчей и набрал одно результативное очко при показателе полезности «-6». Отметим, что в феврале этого года Томас в составе сборной Канады по хоккею стал бронзовым призером Олимпиады в корейском Пхенчхане.