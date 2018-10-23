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/ Челябинский «Трактор» начинает третью выездную серию

Челябинский «Трактор» начинает третью выездную серию

«Черно-белые» отправились в Череповец.
сегодня в 12:11
  |  Хоккей

Очередной матч ледовой дружины из Челябинска состоится сегодня, 23 октября. Команда Алексея Тертышного проведет матч против череповецкой «Северстали», который станет первым в рамках трехматчевого турне по маршруту «Череповец-Ярославль-Нижнекамск».

Отметим, что после назначения исполняющим обязанности главного тренера Алексея Тертышного «Трактор» одержал две победы в трех играх. Челябинская команда уступила лишь «Барысу» из Астаны, зато обыграла «Сибирь» и «Авангард». «Северсталь» же, наоборот, проиграла три последних игры. Команда Александра Гулявцева не смогла выиграть у подмосковного «Витязя», «Автомобилиста» и «Магнитки».

Встреча состоится сегодня, 23 октября, в 21:00 по местному времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Кроме того, для читателей 1obl.ru будет доступна текстовая трансляция матча.

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