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/ Иван Савин о «Тракторе»: «Произошла встряска, я считаю, что это сделано вовремя»

Иван Савин о «Тракторе»: «Произошла встряска, я считаю, что это сделано вовремя»

Эксперт поделился мыслями об игре команды.
сегодня в 18:59
  |  Хоккей

Хоккеный эксперт Иван Савин прокомментировал первую домашнюю серию Алексею Тертышного в качестве наставника «Трактора». По словам бывшего игрока «черно-белых»? Тертышнего можно назначить главным тренером без приставки «и.о.», потому что уже сейчас видно позитивную динамику в игре челябинцев.

Смена тренера всегда воспринимается с новыми ожиданиями. Произошла встряска, я считаю, что это сделано вовремя. Уверен, что это позитивно скажется на игре команды, и в ближайших матчах мы это будем отслеживать. Сейчас каждый пытается проявить себя перед новым главным тренером. — рассказал сайту «Первый областной» хоккейный эксперт Иван Савин.

Кроме того, Иван Савин высказал свое мнение по игре челябинцев. По его словам, сейчас «Трактору» нужно вспомнить, как правильно играть в обороне, и максимально упростить защитные действия, научиться играть по счету.

Первая игра выездной серии состоится уже сегодня, 23 октября, в 21:00 по челябинскому времени. В режиме онлайн можно будет следить за игрой на «Онлайн ТВ», а текстовую трансляцию проведет сайт «Первый областной».

Напомним, Иван Савин является воспитанником челябинского хоккея. В составе «Трактора» и «Мечела» он выступал в высшей лиге и суперлиге. Также в активе защитника такие команды, как магнитогорский «Металлург», «Спартак», «Автомобилист» и «Рубин» из ВХЛ.

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