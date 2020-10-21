«Трактор» проиграл «Сибири» и прервал победную серию

Единственную шайбу в составе челябинцев забросил Лоуренс Пилут.

Послушать 00:00

Челябинский «Трактор» с поражения начал выездную серию. В Новосибирске «чёрно-белые» уступили местной «Сибири» 1:3.



Первый период запомнился двумя удалениями «Трактора» подряд. Челябинцы успешно нейтрализовали большинство «Сибири», но сами забить не смогли. Вторая двадцатиминутка принесла зрителям две заброшенные шайбы. Счёт в игре открыл Лоуренс Пилут, но затем Олег Ли сравнял цифры на табло.

Решающим в игре стал третий период. В нём новосибирцы смогли впервые в игре выйти вперёд благодаря шайбе Юусо Пуустинена. На последних минутах игры «Трактор» снял вратаря и пошёл в атаку, но в итоге получил гол в пустые ворота. Точку в матче поставил Егор Миловзоров.

Следующий матч «трактор» также проведёт в гостях. В пятницу, 23 октября, челябинцы в Хабаровске сойдутся с «Амуром». Встречу в полном объёме покажет медиахолдинг «Первый областной». На сайте 1obl.ru будет организована текстовая трансляция игры, а сайт 1obl.tv и телеканале ОТВ покажет прямую трансляцию игры.

«Сибирь» (Новосибирск) 3:1 «Трактор» (Челябинск) (0:0; 1:1; 2:0)

Голы:

22:30. Лоуренс Пилут, «Трактор», 0:1

32:57. Олег Ли, «Сибирь», 1:1

49:33. Юусо Пуустинен, «Сибирь», 2:1

59:05. Егор Миловзоров, «Сибирь», 3:1

Статистика матча: Броски: 57-60; Броски в створ: 33-30; Голы: 3-1; Вбрасывания: 22-25; Блокированные броски: 18-11; Силовые приемы: 11-8; Время в атаке: 07:32-10:57; Штраф: 4-8