«Трактор» сыграет ранний матч против «Амура»

Встреча начнётся в 14:00 по челябинскому времени.

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Выездную серию продолжает челябинский «Трактор». В рамках восточного турне команде Анвара Гатиятулина предстоит провести две игры против хабаровского «Амура». Первая из них состоится сегодня, 23 октября.



Для команд эта встреча станет второй в текущем сезоне. Предыдущая прошла 20 сентября в Челябинске и закончилась победой хозяев со счётом 5:0. Всего в КХЛ клубы сталкивались между собой 27 раз, в 18 из которых сильнее были «чёрно-белые».

По-разному завершились прошлые встречи для команд. «Амур» на своей площадке сенсационно разгромил «Ак Барс» со счётом 7:1, «Трактор» же прервал серию побед из трёх матчей и уступил «Сибири» в Новосибирске — 1:3. Добавим, сейчас челябинцы находятся на шестом месте в турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, хабаровчане расположились на две строчки ниже.

Встреча «Трактора» против «Амура» состоится сегодня, в Хабаровске, в 14:00 по челябинскому времени. Игру в полном объёме покажет медиахолдинг «Первый областной». Текстовая и видеотрансляции игры будут доступны на сайтах 1obl.ru, 1obl.tv и телеканале ОТВ.