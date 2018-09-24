/ «Трактор» начал домашнюю серию с крупного поражения

Челябинцы всухую проиграли «Салавату Юлаеву».

Челябинский «Трактор» начал трехматчевую домашнюю серию с поражения. Команда Германа Титова со счетом 0:5 проиграла «Салавату Юлаеву» из Уфы.Счет в середине первого периода открыл игрок уфимцев Петр Хохряков. Отметим, что нападающий отличился в меньшинстве. Игроку «Салавата Юлаева» удалось подкараулить ошибку Никиты Никитина и отправить шайбу в ворота Василия Демченко.Во втором периоде Александр Кадейкин сумел отличится также в меньшинстве. Игрок уфимской команды сольным проходом вывел шайбу из своей зоны, переиграл двух игроков «Трактора» и забросил вторую шайбу в матче за секунду до конца второго периода.В третьем периоде уфимцы отличились трижды. Сначала Тему Хартикайнен в равных составах получил шайбу на свободном льду, и кистевым броском сделал счет 3:0. Затем Максим Майоров в атаке с ходу точным броском замкнул пас от Филипа Ларсена, доведя счет до крупного. Последнюю шайбу в матче за полторы минуты до конца забросил Антон Бурдасов. Нападающий замкнул прострел Петра Хохряков и отправил шайбу в пустой угол ворот Василия Демченко, сделав счет 5:0 в пользу «Салавата Юлаева».Следующий матч «Трактор» проведет в среду, 26 сентября. Соперником челябинцев станет «Локомотив» из Ярославля. Уфимская команда после игры в Челябинске отправится в Минск, где сыграет с местным «Динамо»«Трактор» (Челябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 0:5(0:1; 0:2; 0:3)0:1 - Петр Хохряков, 13:460:2 - Александр Кадейкин, 39:590:3 - Тему Хартикайнен, 43:420:4 - Максим Майоров, 49:440:5 - Антон Бурдасов, 58:28Статистика матча: Броски: 62-44 ; Броски в створ: 33-25 ; Голы: 0-5 ; Вбрасывания: 25-29 ; Блокированные броски: 4-9 ; Силовые приемы: 23-13 ; Штраф: 10-10.