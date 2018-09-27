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/ «Трактор» проиграл второй домашний матч подряд

«Трактор» проиграл второй домашний матч подряд

«Локомотив» оказался сильнее.
сегодня в 21:49
  |  Хоккей
Со счетом 1:2 в пользу ярославского «Локомотива» закончился матч в Челябинске. Это поражение стало для «Трактора» вторым подряд.

Счет в начале игры открыли «черно-белые». На пятой минуте первого периода Александр Рыбаков получил передачу от Игоря Исаева, вышел один на один с вратарем «Локомотива» Игорем Коноваловым и сделал счет 1:0 в пользу челябинцев. Ярославцы смогли отыграться лишь в конце периода. Андрей Юртайкин после борьбы на «пятачке» Александра Судницина отправил шайбу в ворота.

В середине второго периода Степан Санников забил победную для «Локомотива» шайбу. Форвард гостей на свободном льду со всей силы приложился по шайбе, пушечным броском вывел «Локомотив» вперед и установил окончательный счет в матче.

Отметим, что это поражение стало для подопечных Германа Титова четвертым в последних пяти играх. Следующий матч челябинцы сыграют в субботу, 29 сентября, в ледовой арене «Трактор», против череповецкой «Северстали». «Локомотив» же отправится в Магнитогорск, где в этот же день сыграет против «Металлурга» .

«Трактор» (Челябинск) - «Локомотив» (Ярославль) — 1:2
(1:1; 0:1; 0:0)

Александр Рыбаков, 5:54
Андрей Юртайкин, 18:38
Степан Санников, 24:48

Статистика матча: Броски: 46-46; Броски в створ: 24-24; Голы: 1-2; Вбрасывания: 26-28; Блокированные броски: 9-10; Силовые приемы: 17-25; Штрафные минуты: 6-6.
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