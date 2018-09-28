/ Герман Титов: «Считаю, что очко мы по сегодняшней игре заслужили»

Наставник «черно-белых» подвел итог матча с «Локомотивом».

Главный тренер «Трактора» Герман Титов дал свой комментарий по итогам матча с ярославским «Локомотивом». По мнению специалиста, несмотря на поражение, команда играла хорошо, а в игре коллектива была целостность.

Хочу поздравить «Локомотив» с победой. Считаю, что очко мы по сегодняшней игре заслужили. Команда играла здорово. Хоть мы и проиграли — счетом не доволен, но по содержанию игры — была целостность. Мы все 60 минут держали ту линию, которую хотим видеть. Была агрессия, нацеленность на ворота, но, видимо, сейчас такое время, когда нас соперник наказывает на любую ошибку, а наши моменты не перерастают в голы. Нужно это перетерпеть и двигаться дальше. — цитирует Германа Титова пресс-служба «Трактора».

Напомним, вчера, 27 сентября, челябинская команда со счетом 1:2 уступила «Локомотиву» из Ярославля. Это поражение стало для «Трактора» вторым подряд и четвертым за последние пять матчей. Следующую игру «Трактор» проведет завтра, 29 сентября, дома, против «Северстали».