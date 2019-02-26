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/ «Трактор» проиграл первый матч четвертьфинала Восточной конференции

«Трактор» проиграл первый матч четвертьфинала Восточной конференции

Челябинцы всухую уступили «Автомобилисту».
сегодня в 21:26
  |  Хоккей

«Трактор» проиграл первый матч в розыгрыше Кубка Гагарина этого сезона. Подопечные Алексея Тертышного в Екатеринбурге уступили «Автомобилисту» со счетом 0:3.

В первом периоде дважды отличились игроки «Автомобилиста». Сначала Найджел Доус броском низом с близкой дистанции «прошивает» Александра Судницина, а затем Дэн Сэкстон добивает бросок Ивана Вишневского и увеличивает отрыв екатеринбуржцев в счете.

В самом начале второго периода «Автомобилист», усилиями Анатолия Голышева сделал счет 3:0 в свою пользу. Отметим, что ассистентом 15-го номера екатеринбургской команды выступил все тот же Найджел Доус. А вот третий период, в отличии от первых двух, оказался безголевым. Итоговый счет игры — 3:0 в пользу «Автомобилиста».

После матча экспресс-комментарий дал главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. Наставник екатеринбуржцев отметил, что несмотря на итоговый счет игра получилась напряженной.

Были моменты, завтра разберем, хотел сказать о накале игры. Очень напряженно, несмотря на счет. Соперник играл очень хорошо, но мы молодцы и наш вратарь молодец с «сухарем» его. — сказал в экспресс-комментарии главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу екатеринбургской команды. Второй матч серии против «Автомобилиста», «Трактор» проведет в четверг, в Екатеринбурге. Начало игры — в 19:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию противостояния смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) 3:0 (2:0; 1:0; 0:0)

Голы:

13:13. Найджел Доус, «Автомобилист», 1:0.

14:52. Дэн Снкстон, «Автомобилист», 2:0.

21:17. Анатолий Голышев, «Автомобилист», 3:0.

Статистика матча: Броски: 46−54; Броски в створ: 27−26; Голы: 3−0; Вбрасывания: 30−29; Блокированные броски: 12−12; Силовые приемы: 19−15; Время в атаке: 12:26—13:45; Штраф: 8−12.

Голы и лучшие моменты игры:

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