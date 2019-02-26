/ «Трактор» начинает серию плей-офф против «Автомобилиста»

3:0

КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 46−54; Броски в створ: 27−26; Голы: 3−0; Вбрасывания: 30−29; Блокированные броски: 12−12; Силовые приемы: 19−15; Время в атаке: 12:26—13:45; Штраф: 8−12.

КОНЕЦ МАТЧА.

Статистика третьго периода: Броски: 10−15; Броски в створ: 6−4; Голы: 0−0; Вбрасывания: 10−5; Блокированные броски: 4−3; Силовые приемы: 6−10; Время в атаке: 03:42—03:58; Штраф: 2−2.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — «Автомобилист» выиграл вбрасывание, и перевел шайбу в среднюю. Челябинцам не хватило времени для последней атаки.

ТАЙМ-АУТ БЕРЕТ «АВТОМОБИЛИСТ».

60 мин — Последняя минута периода. «Трактор» владеет шайбой. Вход в зону и позиционная атака, которая заканчивается перехватом игроков «Автомобилиста» и пробросом.

59 мин — Пытаются «черно-белые» начать атаку, но натыкаются на плотный прессинг «Автомобилиста».

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — Энлунд с шайбой. Йонас входит в зону и делает неточный поперечный пас.

Перепалка у ворот Судницина. Михаил Чесалин и Марсель Шолохов выясняли отношения, но их разняли судьи.

56 мин — Кравцов собственными силами проходил в зону «Автомобилиста», но в борьбе с защитником сначала потерял шайбу, а затем клюшку.

55 мин — «Трактор» с шайбой. опасно бросает Желдаков, но Коварж делает эффектный сейв ловушкой.

53 мин — Голышев бросает в ближнем бою, но попадает в Артема Бородкина.

51 мин — Пас Рыбкаова на Кокуева — неточно, шайба летит в борт.

50 мин — Доус входит в зону «Трактора» по левому флангу. Затем опасно бросает в ближний Артем Гареев, но Судницин спасает.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

49 мин — Продолжают позиционную атаку игроки «Автомобилиста». Опасный бросок, но шайба летит мимо створа ворот Судницина после рикошета.

48 мин — Большинство екатеринбургской команды. Опасно выкатывался Доус из-за ворот, но не попал по воротам.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника руками на 2 минуты наказан Григорий Желдаков, команда «Трактор».

47 мин — Голышев выкатывался 1 на 1 с Суднициным, но был остановлен ценой удаления.

47 мин — Бросок Шарова в створ, Коварж в игре. Далее следует наброс Глинкина верхом, снова Коварж надежен.

46 мин — Полыгалов отдавал пас под бросок Бэйлену, но защитник «Трактора» был заблокирован. Далее перехват и контрвыпад от «Автомобилиста», который не приносит результата.

«АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

44 мин — Шаров отдавал передачу за спину на Кравцова, но Виталий не попал по воротам. Затем «черно-белые» расположились в «позиционке», но Глинкин не попал в ворота.

43 мин — Большинство «Трактора». Челябинцы владеют шайбой, но недолго, поскольку игрок «Автомобилиста» играет на перехвате и выводит шайбу из своей зоны.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты наказан Михаил Мамкин, команда «Автомобилист».

КОМАНДЫ ИГРАЮТ В ПОЛНЫХ СОСТАВАХ.

42 мин — «Трактор» с шайбой, Кравцов попытался за счет финта уйти от соперника, но потерял шайбу.

41 мин — Стартовое вбрасывание периода за хоккеистами «Автомобилиста». Еще чуть 1:20 команды будут играть в составах 4 на 4 из-за удаления Дугина и Чесалина.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика по итогам двух периодов: Броски: 36−39; Броски в створ: 21−22; Голы: 3−0; Вбрасывания: 20−24; Блокированные броски: 8−9; Силовые приемы: 13−5; Время в атаке: 08:44—09:47; Штраф: 6−10.

Статистика второго периода: Броски: 23−18; Броски в створ: 12−13; Голы: 1−0; Вбрасывания: 11−15; Блокированные броски: 4−5; Силовые приемы: 6−2; Время в атаке: 05:13—03:46; Штраф: 2−6

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Бергстрем подставлял клюшку у ворот Коваржа и дважды добивал, но надежен вратарь хозяев.

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За грубость малыми штрафами наказаны: Егор Дугин, команда «Трактор» и Евгений Чесалин, команда «Автомобилист».

Проброс после вбрасывания. Тем временем Егор Дугин и Евгений Чесалин устроили бойцовский поединок у скамейки «Автомобилиста».

Александр Бергстрем вышел на лед на последнюю минуту периода.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Бросок Александра Шарова с неудобной руки со средней дистанции, Коварж забирает шайбу в ловушку.

38 мин — Прямой бросок от Игоря Полыгалова, Коварж принимает удар на себя.

37 мин — В «позиционке» игроки «Автомобилиста». Бросок от синей линии, Судницин надежен.

35 мин — Евгений Чесалин и Анатолий Голышев бросали в ближний угол, Судницин надежен.

Тем временем, Александр Бергстрем на льду. Форвард «Трактора» долго лежал на площадке и смог покинуть ее только при помощи партнеров и доктора команды.

34 мин — Марсель Шолохов с шайбой. Затем следует перехват от хозяев и бросок Артема Гареева, который летит выше.

33 мин — Антон Глинкин с шайбой, но бросок форварду гостей не удается.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

32 мин — Иван Вишневский совершает ошибку в большинстве. Семен Кокуев получает мегамомент, выкатывается один на один с Коваржем, но бросает прямо во вратаря.

31 мин — Позиционная атака хозяев. Быстрый розыгрыш и бросок Кучерявенко, Судницин в игре.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты удален Игорь Исаев, команда «Трактор».

И тут же Игорь Исаев нарушает правила. Снова «Автомобилист» в большинстве.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

30 мин — Продолжают атаковать хоккеисты «Автомобилиста». Очень много бросков по воротам Судницина, а игроки «Трактора» не могут отобрать шайбу.

29 мин — Большинство № 3 у «Автомобилиста». Екатеринбуржцы расположились в зоне, и момент у Кучерявенко. Судницин надежен.

УДАЛЕНИЕ. За удар соперника клюшкой малым штрафом наказан Александр Рыбаков, команда «Трактор».

28 мин — «Автомобилист» в атаке. Активные дйствия хозяев поля приводят к наруению правил со стороны Алексндра Рыбакова.

26 мин — Теперь уже «Трактор» в атаке. Бэйлен бросал в дальний угол Коварж в игре. Затем Энлунд бил в верхний ближний, и вновь голкипер «Автомобилиста» надежен.

25 мин — Ошибка игрока «черно-белых» в передаче и Вячеслав Литовченко заряжает со средней дистанции. Судницин не без труда, но справился с эпизодом.

23 мин — Йонас Энлунд создает опасный момент у ворот Коваржа. Финский легионер «Трактора» играет в стенку с партнером, после чего наносит бросок из-под защитника. Шайба падает за спину Коваржу, но чешский вратарь накрывает ее спиной, когда она находится на линии ворот.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Анатолий Голышев, команда «Автомобилист».

22 мин — Екатеринбуржцы выходят в атаку. Стартовое звено «Автомобилиста» входит в зону, после чего Доус делает передачу на Голышева, который отправляет шайбу в ближний угол.

21 мин — МОМЕНТ У ВИТАЛИЯ КРАВЦОВА! Нападающий заряжал кистевым броском с удобной позиции, но попал прямиком в Коваржа.

«АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

21 мин — Стартовое вбрасывание периода за игроками «Трактора». Челябинцы продолжают играть в большинстве.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 13−21; Броски в створ: 9−9; Голы: 2−0; Вбрасывания: 9−9; Блокированные броски: 4−4; Силовые приемы: 7−3; Время в атаке: 03:31—06:01; Штраф: 4−4.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Насели «черно-белые» на ворота «Автомобилиста». Три броска от Антона Глинкина, но пока что юез гола.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

УДАЛЕНИЕ. За грубость на 2 минуты наказан Денис Казионов, команда «Автомобилист».

19 мин — Стычка у ворот Коваржа. Денис Казионов не совладал с нервами, и за это поедет отдыхать на скамейку штрафников.

18 мин — Опасный наброс от Ника Бэйлена. Перед воротами Коваржа два игрока, но к голу этот момент не приводит.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Александр Кучерявенко, команда «Автомобилист».

17 мин — И активные действия челябинцев принесли свои плоды. Виталий Кравцов зарабатывает большинство для «черно-белых».

16 мин — После двух голо игра переместилась в зону «Автомобилиста». «Трактор» пытается атаковать, но пока что игра проходит у бортов.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Дэн Сэкстон, команда «Автомобилист».

15 мин — Мощный бросок Стефеана Да Косты — мимо. Затем Виталий Вишневский делает прямой бросок, который добивает Дэн Сэкстон. Вторая гшайба залетает в ворота «Трактора».

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Александр Шаров, команда «Трактор».

14 мин — И тут же следует еще одно удаление в составе «Тарктора».

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Найджел Доус, команда «Автомобилист».

14 мин — Вторая атака «Автомобилиста». Найджел Доус замыкает пас партнера и открывает счет в матче.

13 мин — Анатолий Голышев пытался бросить с пятачка, но надежна оборона челябинцев.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника руками на 2 минуты наказан Артем Пеньковский, команда «Трактор».

12 мин — Активные действия екатеринбуржцев принесли свои плоды. Первое удаление у «Трактора».

11 мин — Бросает Ефим Гуркин из свободный зоны. Мощный удар летит мимо ворот Судницина.

10 мин — И еще один опасный момент у ворот Коваржа. Брососк Марселя Шолохова — мимо. Следом бросает Егор Дугин и не попадает по воротам.

9 мин — Наброс от синей к воротам Коваржа. Игорь Полыгалов играл на добивании, но полноценного броска не получилось из-за защитников «Автомобилиста».

8 мин — Еще один опасный момент у ворота «Трактора», Судницин надежен.

7 мин — Разгоняют челябинцы атаку. Далее следует вброс в зону, где ее перехватывают игроки «Автомобилиста». Александр Торченюк бросает по воротам Судницина, Александр накрывает шайбу.

6 мин — Еще одна быстрая атака «Автомобилиста». Первая тройка екатеринбуржцев вкатывалась в зону «Трактора», но Найджел Доус закатился раньше шайбы, и это оффсайд.

5 мин — Несильный, но точный наброс на ворота «Трактора» от хозяев, шайба попадает в штангу.

4 мин — Первый действительно опасный момент у ворот Судницина, но никто не замкнул пас на дальней штанге. Контрвыпад «Трактора». Антон Глинкин бросал в сторону владений Коваржа, чешский голкипер в игре.

3 мин — Продолжают хоккеисты «Автомобилиста» контролировать шайбу. Анатолий Голышев вводит шайбу в зону «Трактора» через вброс, но надежны «черно-белые» в обороне.

2 мин — С шайбой хоккеисты «Автомобилиста». С самого начала игры хозяева площадки обозначали прессинг, но пока что встреча проходит без бросков.

1 мин — Стартовое вбрасывание матча за хоккеистами «Трактора». ¼ финала конференции для челябинцев началась.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн России после чего начнется игра.

Стартовые составы команд на игру:

Добрый вечер всем любителям хоккея! Сегодня, 26 февраля челябинский «Трактор» начинает серию плей-офф. Соперником челябинцев на ближайшую серию станет «Автомобилист».

Команды играли между собой в этом сезоне 4 раза, и все 4 игры остались за екатеринбуржцами. Однако, как недавно отметил наставник «черно-белых» Алексей Тертышный, в плей-офф наступит совсем другая игра. Как сложится первый матч серии? Узнаем сегодня.