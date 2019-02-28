/ «Трактор» попытается выиграть второй матч в Екатеринбурге

Челябинцы продолжают серию против «Автомобилиста».

«Трактор» продолжают серию плей-офф против «Автомобилиста». Сегодня, 28 февраля, челябинская команда проведет второй матч ¼ финала конференции в Екатеринбурге.

Прошлая встреча закончилась для челябинцев «сухим» поражением со счетом 0:3. В составе «Автомобилиста» в той игре отличились нападающие первого звена Найджел Доус, Дэн Сэкстон и Анатолий Голышев. «Трактор» не смог ответить на заброшенные шайбы, однако, исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный отметил, что его команда неплохо начала матч, но затем свою роль сыграли невынужденные удаления.

Был большой отрыв в два гола, надо было отыгрывать. Во втором периоде имели хорошие моменты, но у «Автомобилиста» здорово сыграл вратарь. Сейчас разберем игру и будем готовиться ко второй встрече. Если против нас играет хороший вратарь, то нужно больше действовать на «пятачке», закрывать его и побольше бросать. Мы об этом ребятам говорим, есть моменты хорошие, но где-то что-то не получается. Здесь ничего страшного нет, будем работать над этим компонентом и улучшать его. — сказал во время послематчевой пресс-конференции Алексей Тертышный.

Вторая встреча «Трактора» и «Автомобилиста» состоится сегодня, 28 февраля в Екатеринбурге. Начало матча — в 19:00. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ, и на сайте 1obl.tv. Также для читателей «Первого областного» будет доступна текстовая трансляция противостояния.