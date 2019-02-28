/ Биться от первой и до последней секунды пожелал «Трактору» Анатолий Картаев

Известный тренер и эксперт дал напутствие «черно-белым» перед вторым матчем плей-офф.

Известный южноуральский хоккеист, тренер и бронзовый призер Чемпионата СССР 1977 года Анатолий Картаев дал оценку выступлениям «черно-белых» в текущем сезоне. По словам эксперта, «Трактор» по праву занимает место в КХЛ.

За три года из лиги исключили «Ладу», «Югру», новокузнецкий «Металлург». Такие клубы, как «Сибирь», «Адмирал», несколько лет не попадают в плей-офф. «Амур» с «Нефтехимиком» то заходят в «восьмерку», то остаются за бортом. А наша команда постоянно в плей-офф, более того, завоевывает медали. Это очень высокий спортивный показатель. «Трактор» стабильно в числе лидеров КХЛ. — цитирует Анатолия Картаева пресс-служба «черно-белых».

Нынешний сезон по пятибалльной шкале Анатолий Картаев оценил на твердую «четыре». Кроме того, специалист дал напутственные слова команде, которая сражается на льду с лидером Востока КХЛ.

Если за прошлогоднее — «бронзовое» — выступление «Трактор» заслуживает однозначную «пятерку с плюсом», то за нынешний сезон можно ставить твердую «четверку». Команда вышла и играет в плей-офф Кубка Гагарина, и это с учетом того, что практически весь сезон ее ведущих игроков преследуют травмы. Пожелание одно — сражаться до конца, несмотря ни на что. Как это делали мы в свои годы. Ребята, надо биться от первой и до последней секунды. Это хоккей! — рассказал пресс-службе «Трактора» Анатолий Картаев.

Напомним, сегодня, 28 февраля, челябинская команда продолжит серию ¼ финала конференции против «Автомобилиста». Эта игра, как и первый матч, пройдет в Екатеринбурге. Начало — в 19:00 по местному времени. Прямую трансляцию смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Для читателей «Первого областного» будет доступна текстовая трансляция.