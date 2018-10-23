«Трактор» проиграл первый матч выездной серии Челябинцы не смогли пробить Доминика Фурха.



Первый период прошел без голевых моментов, обе команды долго присматривались друг к другу. Счет в матче был открыт во второй двадцатиминутке. Сначала Константин Корнеев вышел на рандеву с Василием Демченко, раскачал вратаря челябинцев и открыл счет в матче. Затем подопечные Алексея Тертышного получили гол «в раздевалку». Иван Захарчук мощным броском от синей линии «прошил» Василия Демченко.



В третьем периоде череповчанам также удалось отличиться дважды. Евгений Григоренко получил пас от одноклубника, после чего щелчком отправил шайбу за спину голкиперу челябинцев, сделав счет в матче 3:0. А затем Игорь Гераськин вышел один на один после ошибки защитника «Трактора» и не оставил шансов Василию Демченко.



Отметим, что в матче не принимал участие Александр Бергстрем. Кроме того, Пол Щехура покинул игровую площадку в начале первого периода и так и не вышел на лед до конца игры.



Напомним, следующий матч «Трактор» сыграет в четверг, 25 октября, против ярославского «Локомотива». Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ, а также на сайтах 1obl.ru.



«Северсталь» (Череповец) - «Трактор» (Челябинск) - 4:0



22. Корнеев Константин 29:17

18. Захарчук Иван 39:13

12. Григоренко Евгений 41:26

89. Гераськин Игорь 56:50



Статистика матча: Броски: 48-43 ; Броски в створ: 26-19 ; Голы: 4-0 ; Вбрасывания: 26-24 ; Блокированные броски: 14-11 ; Силовые приемы: 32-22 ; Время в атаке: 11:11-10:52 ; Штраф: 6-8 Со счетом 4:0 в пользу череповецкой «Северстали» закончилась встреча «Трактора» с вологодской командой. Отметим, что матч открывал третью выездную серию «черно-белых».Первый период прошел без голевых моментов, обе команды долго присматривались друг к другу. Счет в матче был открыт во второй двадцатиминутке. Сначала Константин Корнеев вышел на рандеву с Василием Демченко, раскачал вратаря челябинцев и открыл счет в матче. Затем подопечные Алексея Тертышного получили гол «в раздевалку». Иван Захарчук мощным броском от синей линии «прошил» Василия Демченко.В третьем периоде череповчанам также удалось отличиться дважды. Евгений Григоренко получил пас от одноклубника, после чего щелчком отправил шайбу за спину голкиперу челябинцев, сделав счет в матче 3:0. А затем Игорь Гераськин вышел один на один после ошибки защитника «Трактора» и не оставил шансов Василию Демченко.Отметим, что в матче не принимал участие Александр Бергстрем. Кроме того, Пол Щехура покинул игровую площадку в начале первого периода и так и не вышел на лед до конца игры.Напомним, следующий матч «Трактор» сыграет в четверг, 25 октября, против ярославского «Локомотива». Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ, а также на сайтах 1obl.tv «Северсталь» (Череповец) - «Трактор» (Челябинск) - 4:022. Корнеев Константин 29:1718. Захарчук Иван 39:1312. Григоренко Евгений 41:2689. Гераськин Игорь 56:50Статистика матча: Броски: 48-43 ; Броски в створ: 26-19 ; Голы: 4-0 ; Вбрасывания: 26-24 ; Блокированные броски: 14-11 ; Силовые приемы: 32-22 ; Время в атаке: 11:11-10:52 ; Штраф: 6-8 Поделиться: Хоккей КХЛ. «Трактор» в гостях у «Северстали» Хоккей Иван Савин о «Тракторе»: «Произошла встряска, я считаю, что это сделано вовремя» Хоккей Победой над омичами завершил серию домашних игр «Трактор»

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