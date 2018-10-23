/ «Трактор» проиграл первый матч выездной серии

Со счетом 4:0 в пользу череповецкой «Северстали» закончилась встреча «Трактора» с вологодской командой. Отметим, что матч открывал третью выездную серию «черно-белых».
Первый период прошел без голевых моментов, обе команды долго присматривались друг к другу. Счет в матче был открыт во второй двадцатиминутке. Сначала Константин Корнеев вышел на рандеву с Василием Демченко, раскачал вратаря челябинцев и открыл счет в матче. Затем подопечные Алексея Тертышного получили гол «в раздевалку». Иван Захарчук мощным броском от синей линии «прошил» Василия Демченко.
В третьем периоде череповчанам также удалось отличиться дважды. Евгений Григоренко получил пас от одноклубника, после чего щелчком отправил шайбу за спину голкиперу челябинцев, сделав счет в матче 3:0. А затем Игорь Гераськин вышел один на один после ошибки защитника «Трактора» и не оставил шансов Василию Демченко.
Отметим, что в матче не принимал участие Александр Бергстрем. Кроме того, Пол Щехура покинул игровую площадку в начале первого периода и так и не вышел на лед до конца игры.
Напомним, следующий матч «Трактор» сыграет в четверг, 25 октября, против ярославского «Локомотива». Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ, а также на сайтах 1obl.tv и 1obl.ru.
«Северсталь» (Череповец) - «Трактор» (Челябинск) - 4:0
22. Корнеев Константин 29:17
18. Захарчук Иван 39:13
12. Григоренко Евгений 41:26
89. Гераськин Игорь 56:50
Статистика матча: Броски: 48-43 ; Броски в створ: 26-19 ; Голы: 4-0 ; Вбрасывания: 26-24 ; Блокированные броски: 14-11 ; Силовые приемы: 32-22 ; Время в атаке: 11:11-10:52 ; Штраф: 6-8
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