/ «Трактор» проиграл второй матч на выезде

С минимальным преимуществом 1:0 закончилась встреча ярославского «Локомотива» и челябинского «Трактора». Единственной шайбы зрителям пришлось ждать до овертайма, когда Петри Контиола реализовал большинство, заработанное в самом начале дополнительного времени.
Отметим, что это поражение стало для подопечных Алексея Тертышного вторым кряду. Следующий матч челябинцы сыграют в субботу, 27 октября, в Нижнекамске против местного «Нефтехимика». Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Текстовая трансляция игры будет доступна на сайте 1obl.ru.
«Локомотив» (Ярославль) - «Трактор» (Челябинск) - 1:0
(0:0; 0:0; 0:0; 1:0)
Голы:
47. Петри Контиола, 62:26
Статистика матча: Броски: 70-41; Броски в створ: 35-19; Голы: 1-0; Вбрасывания: 42-17; Блокированные броски: 10-18; Силовые приемы: 20-22; Штраф: 8-10.
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