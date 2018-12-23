«Трактор» уступил «Автомобилисту» в последнем матче выездной серии Следующую игру «черно-белые» проведут уже дома.



«Автомобилист» забросил первую шайбу на 4-й минуте игры. Тогда Алексей Тертышный взял запрос на определение помехи вратарю, который оказался успешным. Правда, спустя несколько секунд Найджел Доус после поперечного паса от партнера все-таки отправил шайбу за спину Демченко.



Во втором периоде «Трактор» пропустил еще два гола. Сначала Дэн Сэкстон после паса от Франсис Парэ вышел один в ноль с голкипером «Трактора», переложил шайбу на обратную сторону крюка клюшки, и подкинул ее прямо над плечом Василия Демченко. Затем отличился защитник екатеринбуржцев Никита Трямкин. 88-й номер «Автомобилиста» мощным броском из левого круга вбрасывания увеличил отрыв своей команды до трех шайб. Через несколько минут после этого гола тренерский штаб челябинцев решил заменить Василия Демченко на Александра Судницина. Подобная замена уже случилась в прошлом матче против «Ак Барса».



В третьем периоде две шайбы забросил Кристиан Томас. Сначала канадский легионер челябинцев переиграл Якуба Коварна в ближнем бою, сделав счет 3:1. В следующей же смене Томас отличился вновь, но судьи отменили гол, поскольку ворота были сдвинуты. Однако это не остановило канадца, который уже в следующей смене забросил вновь, сократив отставание «Трактора» до одной шайбы. Челябинцы могли сравнять счет, играя вшестером против пятерых игроков соперника, но екатеринбуржцы надежно сыграли на последних минутах встречи.



Следующий матч «Трактор» проведет уже дома в среду, 26 декабря. В гости к «черно-белым» приедет «Динамо» из Минска. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.tv.



«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Трактор» (Челябинск) 3:2 (1:0; 2:0; 0:2)



Голы:

4:20 Найджел Доус, «Автомобилист»

25:06 Дэн Сэкстон, «Автомобилист»

28:23 Никита Трямкин, «Автомобилист»

42:33 Кристиан Томас, «Трактор»

44:42 Кристиан Томас, «Трактор»



Видео лучших моментов матча:

Второе поражение к ряду потерпел челябинский «Трактор». Со счетом 3:2 подопечные Алексея Тертышного уступили «Автомобилисту» из Екатеринбурга. По ходу игры челябинцы проигрывали, 0:3, однако дубль Кристиана Томаса помог «черно-белым» сократить отставание до минимума.«Автомобилист» забросил первую шайбу на 4-й минуте игры. Тогда Алексей Тертышный взял запрос на определение помехи вратарю, который оказался успешным. Правда, спустя несколько секунд Найджел Доус после поперечного паса от партнера все-таки отправил шайбу за спину Демченко.Во втором периоде «Трактор» пропустил еще два гола. Сначала Дэн Сэкстон после паса от Франсис Парэ вышел один в ноль с голкипером «Трактора», переложил шайбу на обратную сторону крюка клюшки, и подкинул ее прямо над плечом Василия Демченко. Затем отличился защитник екатеринбуржцев Никита Трямкин. 88-й номер «Автомобилиста» мощным броском из левого круга вбрасывания увеличил отрыв своей команды до трех шайб. Через несколько минут после этого гола тренерский штаб челябинцев решил заменить Василия Демченко на Александра Судницина. Подобная замена уже случилась в прошлом матче против «Ак Барса».В третьем периоде две шайбы забросил Кристиан Томас. Сначала канадский легионер челябинцев переиграл Якуба Коварна в ближнем бою, сделав счет 3:1. В следующей же смене Томас отличился вновь, но судьи отменили гол, поскольку ворота были сдвинуты. Однако это не остановило канадца, который уже в следующей смене забросил вновь, сократив отставание «Трактора» до одной шайбы. Челябинцы могли сравнять счет, играя вшестером против пятерых игроков соперника, но екатеринбуржцы надежно сыграли на последних минутах встречи.Следующий матч «Трактор» проведет уже дома в среду, 26 декабря. В гости к «черно-белым» приедет «Динамо» из Минска. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Трактор» (Челябинск) 3:2 (1:0; 2:0; 0:2)Голы:4:20 Найджел Доус, «Автомобилист»25:06 Дэн Сэкстон, «Автомобилист»28:23 Никита Трямкин, «Автомобилист»42:33 Кристиан Томас, «Трактор»44:42 Кристиан Томас, «Трактор»Видео лучших моментов матча: Поделиться: Хоккей «Трактор» играет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге Хоккей «Трактор» едет в гости к лидеру Востока Хоккей «Трактор» проиграл «Ак Барсу» в Казани Хоккей «Ак Барс» и «Трактор» сойдутся в центральном матче сегодняшнего дня

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