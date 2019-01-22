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/ «Трактор» в четвертый раз в сезоне проиграл «Автомобилисту»

«Трактор» в четвертый раз в сезоне проиграл «Автомобилисту»

Челябинцы так и не смогли выиграть у екатеринбуржцев в регулярном чемпионате.
сегодня в 21:17
  |  Хоккей

«Трактор» в гостях уступил «Автомобилисту» со счетом 3:0. Данное поражение от екатеринбургской команды стало для «черно-белых» четвертым в нынешнем сезоне. Кроме того, челябинцы два матча подряд не смогли «распечатать» ворота Якуба Коваржа.

В первом периоде зрители матча увидели лишь один гол. Первая тройка «Автомобилиста» заплела кружева у ворот Демченко, после чего Найджел Доус открыл счет в матче.

Во втором периоде в вороте «черно-белых» влетело еще две шайбы. Сначала Франсис Паре подловил отскок от амуниции Василия Демченко и забил гол с неудобной руки. Затем Алексей Василевский мощным броском от синей линии довел преимущество «Автомобилиста» до трех шайб.

А вот третьей двадцатиминутке обошлось без заброшенных шайб. Итоговый счет матча — 3:0 в пользу команды из Екатеринбурга. После игры главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов отметил, что его команда имела нужный настрой на матч, что и позволило одержать победу.

Команда была заряжена, выполняла задание, спасибо парням. Надо поздравить вратаря с «сухарем». Ну и отметить «Трактор» — очень боевитая команда. Мне понравился матч. — сказал Андрей Мартемьянов.

Следующий матч «Трактор» проведет в четверг, 24 января. В Магнитогорске, челябинцы сыграют очередной матч южноуральского дерби с «Металлургом». Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Прямую текстовую трансляцию читайте на сайте 1obl.ru.

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) 3:0 (1:0; 0:2; 0:0)

Голы:

16:14. Найджел Доус, «Автомобилист», 1:0

22:18. Франсис Паре, «Автомобилист», 2:0

32:18. Алексей Василевский, «Автомобилист», 3:0

Нарезка забитых шайб и лучших моментов игры:



Статистика матча: Броски: 54-48 ; Броски в створ: 26-22 ; Голы: 3-0 ; Вбрасывания: 20-24 ; Блокированные броски: 20-10 ; Силовые приемы: 29-16 ; Время в атаке: 14:34-09:23 ; Штраф: 4-4.
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