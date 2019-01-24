/ КХЛ. «Металлург» и «Трактор» сойдутся в очном противостоянии

Текстовая трансляция «южноуральского дерби».

2:0

КОНЕЦ МАТЧА. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 48−38; Броски в створ: 25−17; Голы: 2−0; Вбрасывания: 25−18; Блокированные броски: 10−12; Силовые приемы: 7−6; Время в атаке: 12:26—09:06; Штраф: 10−4

КОНЕЦ МАТЧА.

Статистика 3-го периода: Броски: 14−9; Броски в створ: 6−4; Голы: 0−0; Вбрасывания: 6−4; Блокированные броски: 2−5; Силовые приемы: 0−1; Время в атаке: 04:56—02:31; Штраф: 2−0

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — Последние секунды встречи проходят в средней зоне. Именно там финальная сирена настигает команды.

«МЕТАЛЛУРГ» БЕРЕТ ТАЙМ-АУТ.

60 мин — На последних секундах игры челябинцы проводят атаку.

«МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

59 мин — Не могут челябинцы пройти синюю линию атаки. Это приводит к потере и Николай Кулемин «убивает» время в зоне челябинцев.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — Начинает атаку «Трактор». Александр Рыбаков выкатывался к воротам Загидулина, но попал во вратаря.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты удален Ник Шор, команда «Металлург».

57 мин — Вновь опасно у ворот Судницина. Ник Шор продавливал оборону челябинцев с фланга, но не удалось американскому легионеру магнитогорцев увеличить счет. Более того, форвард хозяев нарушает правила в следующем игровом эпизоде.

56 мин — В упор бросает Сергей Мозякин! Но бросок капитана «Магнитки» оказывается неточным и летит выше.

56 мин — Опасно от синей бросал Бирюков, Судницин отбивает щитком.

54 мин — Неприятный бросок Щехуры, выше ворот.

53 мин — Шаров бросает из-под игрока, мимо ворот.

52 мин — Максим Матушкин бросает сильно, мимо ворот. Затем возникает «пожар» у ворот Судниуина, но Виталий Кравцов «гасит» его.

49 мин — Момент у Никиты Хлыстова! Он мощно бросает со средней дистанции, но тащит Загидулин!

48 мин — Продолжают позиционно атаковать игроки «Магнитки». Долгая атака, которая не приводит к опасному моменту.

47 мин — Позиционно атакуют магнитогорцы. «Черно-белым» приходиться отбрасываться на проброс.

46 мин — Опасный момент у ворот «Трактора», но до броска дело не доходит.

44 мин — Эллисон бросал в ближний из-под защитника, Судницин реагирует.

42 мин — Михал Булирж бросает верхом с неудобной на сближении, но не попадает в створ. В ответ, выходил к воротам магнитогорцев Виталий Кравцов, но получил по лицу игрок челябинской команды. Удаления нет, хотя сам Кравцов покинул площадку держась за лицо.

41 мин — Алексей Береглазов бросает с левого круга вбрасывания, но падает в перекладину.

41 мин — Стартовое вбрасывание за игроками «Металлурга».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика за 2 периода: Броски: 34−29; Броски в створ: 19−13; Голы: 2−0; Вбрасывания: 19−14; Блокированные броски: 8−7; Силовые приемы: 7−5; Время в атаке: 07:30—06:35; Штраф: 8−4.

Статистика 2-го периода: Броски: 23−10; Броски в створ: 14−7; Голы: 1−0; Вбрасывания: 14−6; Блокированные броски: 1−3; Силовые приемы: 2−2; Время в атаке: 04:53—02:10; Штраф: 2−4.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Бросок защитника челябинцев от синей, слишком неточно.

«МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — Разгоняют атаку челябинцы в большинстве. «Трактор» входит в зону, но защитники «Металлурга» очень просто и без проблем выбрасывают шайбу из своей зоны.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты удален Евгений Бирюков, команда «Металлург».

38 мин — Выходит один на один Кристиан Томас, но его сбивает Евгений Бирюков. Кристиан врезается в штангу. Судьи не назначают буллит.

ГОЛ! Шайбу забросил Павел Дорофеев, команда «Металлург».

36 мин — Деннис Расмуссен отдал пас из-за ворот. Павел Дорофеев в ближнем бою переиграл Судницина и увеличил отрыв «Магнитки» в счете.

35 мин — Михал Булирж бросал в касание после передачи Архипа Неколенко, Судницин в игре.

35 мин — Перехват и бросок верхом в ближний угол от Томаса. Загидулин спасает. Далее тот же Томас предпринял вторую попытку забить, и вновь выручает магнитогорцев Артем Загидулин!

34 мин — Валерий Васильев бросал с чистого льда, Судницин забирает шайбу в ловушку.

33 мин — Передача на дальнюю штангу от Егора Дугина не проходит, Загидулин в игре.

31 мин — Опасно бросает Семен Кокуев, но не попадает в пустой гол ворот! Загидулин совершает настоящий сейв!

30 мин — Попытка броска Антона Глинкина, защитник «сталеваров» блокирует.

28 мин — «Трактор» в атаке. Щехура подставляет клюшку под бросок Энлунда, шайба летит в угол.

27 мин — С неудобной бросает Чибисов, Судницин отбивает щитком. В ответ опасно бросал Игорь Исаев, Загидулин отражает.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

26 мин — Выкатывается из-за ворот Эллисон, затем под свободную шайбу накатывался Николай Кулемин, но бросил выше ворот игрок «сталеваров».

УДАЛЕНИЕ. За атаку игрока, не владеющего шайбой, на 2 минуты удален Илья Карпухин, команда «Трактор».

25 мин — Евгений Тимкин жестко играет против Кравцова. После свистка за воротами Судницина происходит небольшая перепалка. В итоге — удаление.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

24 мин — Контролирует игру «Магнитка». Два добивания с близкой дистанции, Судницин спасает. Далее с правого круга вбрасывания бросал Андрей Чибисов, вновь Судницин спасает.

23 мин — Плотно бросает Иван Верещагин, шайба попадает в Судницина и уходит за ворота. Далее идет борьба на пятачке «Трактора», но голкипер челябинцев накрывает шайбу.

УДАЛЕНИЕ. ЗА подножку, на 2 минуты удален Александр Шаров, команда «Трактор».

22 мин — Ошибка в средней зоне со стороны челябинцев. Александр Шаров сбивает Денниса Расмуссена и это первые 2 минуты для «Трактора».

21 мин — Стартовал второй период игры. Обе команды провели небольшие атаки, которые не привели к голам.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 11−19; Броски в створ: 5−6; Голы: 1−0; Вбрасывания: 5−8; Блокированные броски: 7−4; Силовые приемы: 5−3; Время в атаке: 02:37—04:25; Штраф: 6−0.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Провели атаку челябинцы, но защита магнитогорцев действует надежно. Сирена об окончании периода застает команды в средней зоне.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

ГОЛ! Шайбу забросил Алексей Береглазов, команда «Металлург».

19 мин — Выкатывается и выбрасывает шайбу Александр Судницин. Он попадает в голову Евгению Рясенскому, от которого она залетает в пустые ворота. Это гол. Но, поскольку в хоккее нет автоголов, он записан на счет Алексея Береглазова, который последним у «Металлурга» коснулся шайбы.

18 мин — Атака «Трактора». Опасно бросает Томас, но не попадает. Далее один в один убегал Андрей Чибисов. Форвард «Магнитки» выкатывался на пятачок из угла, но был остановлен Ником Бэйленом.

17 мин — Заряжает от синей Ник Бэйлен, но попадает в Денниса Расмуссена, после чего шайба выходит из зоны хозяев.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой, на 2 минуты удален Евгений Бирюков, команда «Металлург».

17 мин — И сразу же следует третье удаление в составе «сталеваров».

«МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

16 мин — Виталий Кравцов бросает в ближний из правого круга вбрасывания, мимо цели.

15 мин — Два момента у Пола Щехуры и Александра Бергстрема, Загидулин на месте.

УДАЛЕНИЕ. За нарушение численного состава, малым скамеечным штрафом наказана команда «Металлург». Штраф отбывает Павел Дорофеев.

15 мин — Атакуют челябинцы. Следует перевод на пятачок «Металлурга», где Артем Загидулин нейтрализует угрозу. Однако, магнитогорцы допускают нарушение численного состава.

13 мин — Хлестко бросает Ник Шор. Алексанр Судницин сначала теряет шайбу, но затем накрывает ее ловушкой.

12 мин — Яков Рылов бросил из средней зоны по воротам Судницина, Александр отражает. Затем набрасывал на ворота гостей Евгений Бирюков, неточно.

«МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

10 мин — Пока что не получается у «черно-белых» перевести игру в зону магнитогорцев. Звено Антона Глинкина недолго подержало игровой снаряд в зоне хозяев, но затем игроки «металлурга» быстро вывели ее.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Мэтт Эллисон, команда «Металлург».

9 мин — Поднята вверх рука арбитра. Удаление у хозяев, которое «Трактор» пытался реализовать сразу.

7 мин — Контролировали шайбу игроки «Магнитки», но перепасовки «сталеваров» не привели к голу.

6 мин — Ответ «Трактора». Попытался бросить сходу Йонас Энлунд, но не попал по шайбе.

5 мин — Наброс Евгения Бирюкова на ворота Судницина, шайба не доходит до вратаря.

4 мин — В атаке магнитогорцы. Бросок по воротам Александра Судницина, голкипер «Трактора» в игре.

3 мин — Кристиан Томас пытался переиграть защитника, оборона «Металлурга» надежна.

2 мин — Атакуют челябинцы, но затем в борьбе у борта шайба переходит у игрокам «Магнитки».

1 мин — Стартовое вбрасывание начала матча за игроками «Трактора». Матч начался.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды вышли на лед. Сейчас прозвучит гимн России после которого начнется игра.

До начала игры осталось полчаса.

Составы команд на сегодняшний матч:

«Металлург»:

Вратари: Загидулин (Кошечкин);

Защитники:

Верещагин — Матушкин;

Береглазов — Рылов;

Бирюков — Васильев;

Зайцев Д.

Нападающие:

Мозякин — Кулемин — Эллисон;

Булирж — Расмуссен — Дорофеев;

Любимов — Шор — Чибисов;

Язьков — Неколенко — Тимкин;

Дюкарев.

«Трактор»:

Вратари:

Судницин (Демченко);

Защитники:

Рясенский — Бэйлен;

Петров — Исаев;

Карпухин — Бородкин;

Хлыстов;

Нападающие:

Энлунд — Щехура — Томас;

Шаров — Рыбаков — Кокуев;

Бергстрем — Стоа — Шолохов;

Глинкин — Дугин — Кравцов, Ерофеев.

Добрый вечер всем любителям хоккея! Сегодня, 24 января, в очном противостоянии сойдутся две главные команды области — «Металлург» и «Трактор»! «Южноуральское дерби» — именно так называется противостояние команд. Очные матчи челябинцев и магнитогорцев всегда отличались напряжением и накалом страстей.

Напомним, последний раз команды играли между собой 15 сентября. Эта игра была убойной перестрелкой, которая закончилась минимальной победой «черно-белых» со счетом 6:5. Как сложится сегодняшний матч — узнаем сегодня, в 19:00 по челябинскому времени.