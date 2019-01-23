/ «Трактор» совместно с болельщиками собрал деньги на кресло-подъемник для мальчика из Златоуста

Средства были выручены при помощи благотворительного аукциона.

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Болельщики «Трактора» совместно с хоккейным клубом помогли маленькому Семену Карпенко из Златоуста. Ребенку и его семье требовалась помощь в приобретении специального кресла-подъемника.

Сейчас подъемник находится в отделении паллиативной помощи детской областной больницы, однако уже в ближайшее время его отправят в Златоуст. Как рассказала нашему сайту заведующая отделением выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи детям Челябинской областной детской клинической больницы Наталия Тарасова, устройство облегчит маме уход за ребенком.

Маленького ребенка мама, как правило, может носить сама, если килограмм до 10, а если больше 10, то это физически очень сложно. И тогда вот такие подъемники просто необходимы в каждой семье. — рассказала заведующая отделением выездной патронажной службы паллиативной помощи детям ЧОДКБ Наталия Тарасова.

Деньги на покупку были собраны «черно-белыми» через благотворительный аукцион, на котором выставлялась ретро-форма команды. Отметим, все лоты были раскуплены болельщиками «Трактора».

Руководство клуба и наша команда откликнулись на предложение помочь мальчику от продажи ретро-маек собрать деньги и помочь мальчику. хотелось бы сказать спасибо болельщикам, которые купили эти майки.— рассказал «Первому областному» капитан «Трактора» Александр Шинин.

Мама Семена Карпенко уже поблагодарила всех, кто остался неравнодушен к ее истории. Сама она говорит, что до конца не верила в успех акции.

Оказывается, в наше непростое время люди могут так откликнуться и помочь совершенно незнакомому человеку. Большое спасибо и самая искренняя признательность всем, кто помог моему сыну. — сказала мама Семена Карпенко Ольга.

Добавим, стоимость подъемника составляет 130 тысяч рублей. Его покупка не входит в государственные программы реабилитации.

Отметим, что хоккейный клуб «Трактор» не в первый раз помогает ЧОДКБ. Игроки команды регулярно посещают медицинское учреждение с нужными и приятными подарками для детей.