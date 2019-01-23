Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.55 +0.19 75.55 0
Челябинск
сейчас
 
-20 °C
завтра
 
-22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Трактор» совместно с болельщиками собрал деньги на кресло-подъемник для мальчика из Златоуста

«Трактор» совместно с болельщиками собрал деньги на кресло-подъемник для мальчика из Златоуста

Средства были выручены при помощи благотворительного аукциона.
сегодня в 14:18
  |  Хоккей

Болельщики «Трактора» совместно с хоккейным клубом помогли маленькому Семену Карпенко из Златоуста. Ребенку и его семье требовалась помощь в приобретении специального кресла-подъемника.

Сейчас подъемник находится в отделении паллиативной помощи детской областной больницы, однако уже в ближайшее время его отправят в Златоуст. Как рассказала нашему сайту заведующая отделением выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи детям Челябинской областной детской клинической больницы Наталия Тарасова, устройство облегчит маме уход за ребенком.

Маленького ребенка мама, как правило, может носить сама, если килограмм до 10, а если больше 10, то это физически очень сложно. И тогда вот такие подъемники просто необходимы в каждой семье. — рассказала заведующая отделением выездной патронажной службы паллиативной помощи детям ЧОДКБ Наталия Тарасова.

Деньги на покупку были собраны «черно-белыми» через благотворительный аукцион, на котором выставлялась ретро-форма команды. Отметим, все лоты были раскуплены болельщиками «Трактора».

Руководство клуба и наша команда откликнулись на предложение помочь мальчику от продажи ретро-маек собрать деньги и помочь мальчику. хотелось бы сказать спасибо болельщикам, которые купили эти майки.— рассказал «Первому областному» капитан «Трактора» Александр Шинин.

Мама Семена Карпенко уже поблагодарила всех, кто остался неравнодушен к ее истории. Сама она говорит, что до конца не верила в успех акции.

Оказывается, в наше непростое время люди могут так откликнуться и помочь совершенно незнакомому человеку. Большое спасибо и самая искренняя признательность всем, кто помог моему сыну. — сказала мама Семена Карпенко Ольга.

Добавим, стоимость подъемника составляет 130 тысяч рублей. Его покупка не входит в государственные программы реабилитации.

Отметим, что хоккейный клуб «Трактор» не в первый раз помогает ЧОДКБ. Игроки команды регулярно посещают медицинское учреждение с нужными и приятными подарками для детей.

Хоккей
«Трактор» в четвертый раз в сезоне проиграл «Автомобилисту»
вчера в 21:17
«Трактор» в четвертый раз в сезоне проиграл «Автомобилисту»
Хоккей
КХЛ. Четвертый матч «Трактора» с «Автомобилистом»
вчера в 18:25
КХЛ. Четвертый матч «Трактора» с «Автомобилистом»
Хоккей
«Трактор» в гостях встретится с возможным соперником по плей-офф
вчера в 13:40
«Трактор» в гостях встретится с возможным соперником по плей-офф
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Пассажиропоток аэропорта в Челябинске вырос почти на 10%
сегодня в 17:57
Пассажиропоток аэропорта в Челябинске вырос почти на 10%
Происшествия
Житель Магнитогорска угнал автомобиль у знакомого, пока тот спал
  
сегодня в 17:42
Житель Магнитогорска угнал автомобиль у знакомого, пока тот спал
Происшествия
Страшная авария в Брединском районе унесла жизнь двух человек
сегодня в 17:17
Страшная авария в Брединском районе унесла жизнь двух человек
Происшествия
Уроженка Челябинска избила таксиста в Москве и угнала его авто. ВИДЕО
  
сегодня в 16:27
Уроженка Челябинска избила таксиста в Москве и угнала его авто. ВИДЕО
Хоккей
Генеральный менеджер «Коламбуса»: «Мы будем делать все от себя зависящее, чтобы Панарин и Бобровский захотели остаться»
сегодня в 16:04
Генеральный менеджер «Коламбуса»: «Мы будем делать все от себя зависящее, чтобы Панарин и Бобровский захотели остаться»
Общество
Новая районная поликлиника появится в Миасском
сегодня в 15:46
Новая районная поликлиника появится в Миасском
Происшествия
Суд изменил меру пресечения челябинцу, избившему ветерана ВОВ
  
сегодня в 15:26
Суд изменил меру пресечения челябинцу, избившему ветерана ВОВ
Общество
Актуальные предложения госзакупок области теперь собраны в одном месте
сегодня в 15:05
Актуальные предложения госзакупок области теперь собраны в одном месте
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6