Текстовая трансляция матча КХЛ между СКА и «Трактором»

Создаст ли феерию вернувшееся в строй первое звено челябинцев?

1:2

КОНЕЦ МАТЧА

КОНЕЦ ИГРЫ

Статистика матча: Броски: 48-36; Броски в створ: 22-20; Голы: 1-2; Вбрасывания: 27-31; Блокированные броски: 10-10; Силовые приемы: 22-21; Время в атаке: 10:28-06:51; Штраф: 6-2.

Статистика 3-го периода: Броски: 18-11; Броски в створ: 6-7; Голы: 0-0; Вбрасывания: 10-11; Блокированные броски: 3-5; Силовые приемы: 6-9; Время в атаке: 03:16-01:57; Штраф: 2-0.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА



60 мин — Не удается бросок у СКА! И это победа!!!!

60 мин — СКА взял тайм-аут.

60 мин — Меняют СКА вратаря на шестого полевого!

59 мин — Седлак с разворота не смог забить шайбу в ворота Мельничука.

59 мин — Забрасывают игроки СКА шайбу в чужую зону — видит ее Демченко и помогает своей команде начать атаку, завладев шайбой.

57 мин — Йоонас Кеймппайнен бросал шайбу по воротам «Трактора», но попал в конек Дергачева, который находился на пятаке.

57 мин — Довольно плотная игра наблюдается на питерском льду. Обе команды не хотят друг другу уступать.

56 мин — Выкатывался Илья Каблуков из-за ворот на ближнюю штангу, но там все контролировал Демченко.

55 мин — Стараются питерцы атаковать «Трактор». Но перехватывают шайбу «черно-белые».

54 мин — Бросок Седлака и шайба всего несколько сантиметров не доходит до линии ворот! Выручают свои ворота игроки СКА.

54 мин — Бросить Кейлофу не позволяют игроки СКА. Очень хорошо проводят атаку игроки хоккеисты «Трактора»!

51 мин — Не удалась передача у Кручинина на Кейлофа прямо перед воротами Мельничука. Не смог принять шайбу Кейлоф и бросить в пустой угол ворот.

50 мин — Бросал Кейлоф по воротам Мельничука. Заблокирован он защитниками «армейцев».

50 мин — Активно проводят питерцы этот игровой отрезок.

49 мин — Опаснейший момент был у Владимира ТКачева — не дают дойти шайбе до ворот игроки «Трактора».

49 мин — Опасный и жесткий момент у ворот Демченко. Задержал шайбу ловушкой Василий.

48 мин — СКА ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

48 мин — Не удается передача у челябинцев на партнера. Ушла игра в зону «Трактора».

47 мин — Наброс от синей совершал Ессе Виртанен — ровно в ловушку вратарю СКА.

47 мин — Выигрывают челябинцы вбрасывание и начинают заходить в зону СКА. Но не удается пока им там закрепиться.

46 мин — Но продолжают бороться в чужой зоне челябинцы и зарабатывают на себе удаление!

46 мин — Передача Седлака на Гику не прошла — оттеснили игру из своей зоны СКА.

45 мин — С трудом начинали атаку питерцы. Забросили они шайбу в чужую зону — там все контролирует Демченко.

44 мин — В ответную контр-атаку убегали Кейлоф и Кручинин — не удался бросок у Алексея.

44 мин — Опасный момент был у ворот Демченко. Справляется голкипер «Трактора».

43 мин — Хорошая игра у борта в зоне СКА. Прессингуют челябинцы питерцев.

42 мин — Чуть перестарался Илья Карпухин и выбросил шайбу за пределы площадки.

41 мин — «Армейцы» наносили бросок от синей — поймал шайбу в ловушку челябинский голкипер.

41 мин — Навалился игрок СКА на нападающего «Трактора». Ну зачем так?

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика после 2х периодов: Броски: 29-25; Броски в створ: 16-13; Голы: 1-2; Вбрасывания: 17-20; Блокированные броски: 7-4; Силовые приемы: 16-12; Время в атаке: 07:12-04:54; Штраф: 4-2.

Статистика 2-го периода: Броски: 17-9; Броски в створ: 10-5; Голы: 0-0; Вбрасывания: 9-5; Блокированные броски: 2-4; Силовые приемы: 11-7; Время в атаке: 04:03-02:22; Штраф: 2-0.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Агрессивная борьба у борта в зоне СКА.

39 мин — Классный выход был один на один у Кручинина, но быстро догнали его защитники СКА.

39 мин — Стараются закрепиться в зону питерцев игроки «Трактора», но очень много пробросов совершают игроки СКА в данном отрезке матча.

38 мин — Неплохая борьба у борта и за воротами «Трактора» разворачивается за шайбу

37 мин — Бросал Ткачев из-под защитника и не зафиксировал шайбу Демченко. Опасно!

37 мин — Не попадает по шайбе игрок СКА и нарывается на злого Артема Бородкина.

36 мин — Старались зайти в челябинскую зону «армейцы» — атаковали их игроки «Трактора».

35 мин — Попытка наброса шайбы на ворота заблокирована защитниками питерцев.

34 мин — Перехвачена шайба челябинцы. Техническая помарка игроков СКА только на руку «черно-белым»

33 мин — Опасно накатывал на ворота Демченко Давид Рундблад. Слишком опасно было для самого Василия.

33 мин — Не удается закрепиться в чужой зоне питерскому СКА. Быстро пройти среднюю зону им не получается.

32 мин — Бросали по воротам «Трактора» игроки СКА, но добить эту шайбу было некому — всех заблокировали «черно-белые» игроки.

31 мин — Попытка Евгения Кетова бросить по воротам Демченко неудачна.

30 мин — Здорово получается доставить челябинцам шайбу на пятак, только бросить не дают игроки СКА.

30 мин — Будо теряют самоконтроль питерцы. Немного неровная игра у СКА.

29 мин — Замечательный момент создал себе Эндрю Кейлоф! Жаль, не получилось его реализовать.

29 мин — Вновь отлично выручает Демченко! Щитками в прыжке отбивает шайбу.

28 мин — Бросок с синей линии от защитника СКА доходит до челябинского вратаря, но отбивает шайбу Василий.

28 мин — Бросок Лехтеря не фиксирует Демченко, но его выручают защитники «Трактора».

27 мин — СКА ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

26 мин — Очень опасно бросали Седлак и Гика!

26 мин — Оттесняют игру из своей зоны хоккеисты СКА.

25 мин — Заходят челябинцы в зону соперника.

25 мин — УДАЛЕНИЕ. СКА №12 Йори Лехтеря, толчок соперника клюшкой, 2 мин.

25 мин — Момент был у Томаша Гики. Остановили его защитники СКА.

24 мин — С точки вбрасывания кидали шайбу в ворота СКА, но Демченко сразу поймал ее ловушкой.

24 мин — Наброс совершал Ярослав Дыбленко. Не удачно.

23 мин — Стараются «армейцы» выкатываться на ворота Демченко с шайбой, но блокируют эти выходы челябинцы.

22 мин — Обе команды владеют инициативой по очереди.

21 мин — СКА ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

21 мин — Игроки начинают раскатывать после перерыва. Пока без бросков по воротам.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 12-16; Броски в створ: 6-8; Голы: 1-2; Вбрасывания: 8-15; Блокированные броски: 5-0; Силовые приемы: 5-5; Время в атаке: 03:09-02:32; Штраф: 2-2.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Наброс низом делали челябинцы, останавливает игру вратарь СКА.

20 мин — Хорошую поперечную передачу поймал Томас, мощный бросок которого отбил Мельничук.

19 мин — Хороший плотный бросок заряжал Илья Карпухин. Аккурат в голкипера СКА она улетела.

19 мин — Хорошо разыгрывают шайбу челябинцы, по всей чужой зоне возят ее.

19 мин — УДАЛЕНИЕ. СКА №2 Артем Зуб, подножка, 2 мин.

18 мин — Отличный скоростной силовой применил Тридчиков в борьбе за шайбу.

17 мин — Опасная передача от Владимира Ткачева! Немного не попал в створ челябинских ворот Антон Белов.

17 мин —Бросал шайбу от синей линии игрок СКА — отбил ее Демченко.

16 мин — Бросал по воротам питерцев Томаш Гика. Поймал шайбу Мельничук.

16 мин — Начинали атаку хоккеисты СКА, но неточно.

15 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ



15 мин — Слишком просто бросок был в ближний угол — читал его Василий.

14 мин — Справляется Демченко с двумя бросками подряд от Сергея Плотникова.

13 мин — Выиграли питерцы вбрасывание и сразу закрепились в зоне челябинцев.

13 мин — УДАЛЕНИЕ: «Трактор» №42 Александр Шаров, подножка, 2 мин.

12 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №91 Эндрю Кейлоф (№78 Алексей Кручинин, №52 Сергей Терещенко)

12 мин — Один на один вышел Эндрю Кейлоф и обыграл он Алексея Мельничука! Гол!

12 мин — Опаснейший момент у Максима Карпова! На стороже Демченко

11 мин — Почти воспользовался ошибкой игроков СКА Антон Глинкин, Но не дали защитники питерцев уйти ему на ворота один на один.

11 мин — Вновь активно первое звено челябинцев. Активная борьба за шайбу переместилась в зону СКА.

10 мин — Хороший момент был у Карпухина. На месте Мельничук.

9 мин — Отлично вел шайбу Седлак, и отдал ее своему партнеру Гике, который забросил ее в пустой угол. Замечательно!

9 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №38 Томаш Гика (№11 Лукаш Седлак, №10 Антон Глинкин)

9 мин — Активизировались челябинцы в чужой зоне.

8 мин — Слишком простая шайба, которую должен был хватать Василий Демченко.

8 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: СКА №91 Максим Карпов (№79 Данила Ганелюк, №19 Владимир Ткачев)

7 мин — Неплохо контролировали шайбу игроки «Трактора».

6 мин — Не удалась передача у челябинцев на партнера. Перехватили шайбу игроки СКА, но не надолго.

5 мин — Хорошо бежит с шайбой в чужую зону Марсель Шолохов — не дали бросить защита СКА по своим воротам.

3 мин — После ошибки игроков СКА была перехвачена шайба челябинцами. Но броска по воротам не наблюдается.

3 мин — Первый бросок от форварда СКА Сергея Плотникова — поймал шайбу Демченко.

2 мин — Закрепились «черно-белые» в чужой зоне.

2 мин — Старались атаковать челябинцы, но быстро потеряли контроль над шайбой.

1 мин — Игра быстро перешла в зону «Трактора».

1 мин — Стартовое вбрасывание за СКА.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

А вот и составы играющих команд:

Добрый субботний вечер, уважаемые любители хоккея! Сайт «Первый областной» приветствует вас и готов провести текстовую трансляцию хоккейного матча, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге между командами СКА и «Трактор».

Отметим, что буквально сегодня стало известно, что состав питерского клуба пополнил хорошо известный челябинским болельщикам, воспитанник и бывший игрок «Трактора» Антон Бурдасов. На эту игру он еще не заявлен, но, надеемся, в скором времени мы увидим, как мощный силовой нападающий вновь будет феерить на льду Континентальной хоккейной лиги.

Также отметим, что в состав челябинцев вернулись оправившиеся от травмы Лукаш Седлак и Антон Глинкин. И также на вратарской позиции игру будет начинать Василий Демченко.

Давайте узнаем вместе с вами, сотворит ли чудо на питерском льду полностью восстановленное первое звено «черно-белых»!

Начало игры в 19:30 по челябинскому времени.