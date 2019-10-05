Антон Бурдасов вновь будет играть в КХЛ

Воспитанник «Трактора» возвращается в питерский СКА.

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Не сумевший закрепиться за океаном в клубе «Эдмонтон Ойлерз», челябинский воспитанник Антон Бурдасов возвращается в КХЛ. Сегодня, 5 октября, стало известно, что ХК СКА подписал контракт с нападающим. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2020 года.

Напомним, ранее Антон, воспитанник челябинского «Трактора» уже играл за СКА — он там провел три сезона с 2012 по 2015 года и вместе с командой завоевал Кубок Гагарина. Но последние три года Бурдасов играл за уфимский «Салават Юлаев». В сезоне-2018/19 он набрал 31 очко, забив 19 шайб и отдав 12 результативных передач.