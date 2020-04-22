«Трактор» может подписать шведского нападающего

Клуб проявляет интерес к Якубу Берглунду.

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Шведский нападающий Якоб Берглунд может стать игроком челябинского «Трактора». По информации инсайдеров, нападающий присоединится к «чёрно-белым» уже в этом межсезонье.



Сам Якуб Берглунд подтвердил, переговоры с «Трактором». В интервью hockeynews. se форвард заявил, что скорее всего продолжит карьеру в КХЛ. Помимо Челябинска Якубом Берглундом интересовались и представители «Нефтехимика».

«Интерес есть из „Трактора“. Также был разговор с „Нефтехимиком“. Посмотрим, как все сложится. Но все идет к тому, что я останусь в КХЛ. Ничего больше пока сказать не хочу и не могу»,— цитирует Якоба Берглунда портал hockeynews.se.

Напомним, прошлый сезон 28-летний нападающий провёл в составе рижского «Динамо» и «Нефтехимика» из Нижнекамска. В 48 встречах он набрал 29 очков. Отметим, что в марте нижнекамцы расторгли контракт с хоккеистом. До КХЛ форвард выступал в Швеции и Германии за команды «Сторхамар», «Ингольштадт» и «Крефельд».