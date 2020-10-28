«Трактор» на своем льду мощно обыграл нижегородское «Торпедо»

Челябинцы продлили свою победную серию.

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На главной челябинской хоккейной арене сегодня, 28 октября, состоялся матч КХЛ между командами «Трактор» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода. До этого у обеих команд было по две победы подряд. Поэтому этот матч был действительно важным для этих клубов.

С самого начала игры инициатива была буквально «захвачена» подопечными Анвара Гатиятулина. И первую шайбу на девятой минуте игры забросил Понтус Оберг. Так нападающий реализовал большинство, которое «Трактор» получил незадолго до этого. Затем, на старте второго периода — на 23 минуте, отличился Ярослав Косов, который вышел один на один с вратарем «Торпедо» Алексеем Мельничуком. А далее третью шайбу от «черно-белых» на 25 минуте игры оформил Дмитрий Огурцов.

Но в третьем периоде игроки «Торпедо» все-таки смогли отыграть одну шайбу. К сожалению для нижегородцев — она была единственной. И на 45 минуте матча ее забросил Иван Чехович. И практически в конце матча, на 57 минуте, четвертую и завершающую шайбу в ворота Алексея Мельничука закинул Игорь Полыгалов. Для нападающего «Трактора» эта шайба стала первой в текущем сезоне. И со счетом 4:1 завершилась эта хоккейная баталия. К слову, подопечные Анвара Гатиятулина продлили свою победную серию, которая теперь составляет 3 матча.

Следующую игру «чёрно-белые» проведут в пятницу, 30 октября. На этот раз соперником челябинцев станет рижское «Динамо». Ну, если эпидемиологическая обстановка у рижан будет в порядке.

«Трактор» (Челябинск) 4:1 «Торпедо» (Нижний Новгород) (1:0, 2:0, 1:1)

Голы:

8:56 Понтус Оберг, «Трактор», 1:0

22:52 Ярослав Косов, «Трактор», 2:0

24:49 Дмитрий Огурцов, «Трактор», 3:0

44:01 Иван Чехович, «Торпедо», 3:1

56:31 Игорь Полыгалов, «Трактор», 4:1

Статистика матча: Броски: 54-44; Броски в створ: 25-23; Голы: 4-1; Вбрасывания: 21-31; Блокированные броски: 14-6; Силовые приемы: 11-14; Время в атаке: 13:22-11:33; Штраф: 20-6.

Лучшие моменты прошедшего матча: