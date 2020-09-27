«Трактор» принимает «Динамо» из Минска. Текстовая трансляция

Команды встречаются впервые в сезоне.

0:1



ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

15 мин — Бросок низом от Спунера — Антон Лазарев забрал шайбу и побежал к воротам Фурха. Сделал хорошую передачу Дмитрию Огурцову... Только вот шайба попала в штангу.

14 мин — Очень опасно сейчас было у ворот «Трактор»! Пока удачно для челябинцев.

14 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор», задержка времени игры, 2 мин.

14 мин — Ярослав Косов отлично вел шайбу, но неожиданно ошибся и вывел ее из зоны. Здесь ее быстро подхватил молодой нападающий минской команды — Роман Вилл все видел и остановил полет шайбы.

13 мин — Виталий Кравцов из-за ворот передал шайбу Вячеславу Основину, тот мощным броском попытался закинуть ее в сетку «Динамо». Только вот Доминик Фурх, голкипер минчан, все видел и накрыл снаряд.

12 мин — Сразу после пропущенной шайбы завелся Томаш Гика. Почти положил шайбу в ворота, но здесь уже внимательны были игроки «Динамо». Мощно поддерживают они своего вратаря.

11 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Динамо» №15 Артем Демков (№19 Франсис Паре)

10 мин — Очень опасно сейчас было у ворот челябинской команды. Но вся пятерка настороже.

9 мин — Пока игра идет без особо опасных моментов.

8 мин — Томаш Гика замечательно завел шайбу в чужую зону, сделал отличную передачу, но Алексей Бывальцев не заметил ее и пролетел мимо.

7 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

7 мин — Наброс от Бреннена Менелла — шайба остановлена голкипером «Трактора» Романом Виллом.

6 мин — Хитрые передачи задумывают минчане. Шайба дважды блокируется игроками «Трактора».

6 мин — Начинает творить чудеса Роман Вилл! Первое спасение ворот есть.

5 мин — Что происходит в самом начале матча!!! Теперь «Динамо» играет в формате 5 на 3!

5 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №89 Илья Карпухин, подножка, 2 мин.

5 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №42, Александр Шаров, удар коленом, 2 мин.

4 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

3 мин — Пока без особых атак. Раскатываются подопечные Анвара Гатиятулина.

2 мин — Ого!!! Сразу получает возможность «Трактор» поиграть в формате 5 на 3! Огонь!

2 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №11, Роман Горбунов, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

1 мин — Быстро челябинцы получают возможность открыть счет на самом старте матча!

1 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №51, Райан Спунер, задержка соперника, 2 мин.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

А вот и стартовые составы команд









Добрый воскресный вечер, уважаемые любители хоккея. «Первый областной» начинает текстовую трансляцию матча челябинского «Трактора», который сегодня встречается с «Динамо» из Минска. Представители Белоруссии очень мощно начали сезон — за 8 матчей они уже набрали 12 очков. «Черно-белые» набрали лишь 9 очков за 9 игр.

Что же будет сегодня? Узнаем вместе. Начало в 17:00 по челябинскому времени.