Сегодня, 21 декабря, в этот очень снежный день челябинский «Трактор» принимает на своем льду гостей из Нижнекамска — «Нефтехимик».
Команды уже дважды встречались по ходу регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20. И оба раза победа оставалась за подопечными Вячеслава Буцаева.
Соперники «черно-белых» располагаются на 10-ой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. И их шансы на плей-офф очень и очень высоки. Отрыв от заветной восьмерки составляет лишь 4 очка.
У «Трактора» дела гораздо хуже. Челябинцы никак не могут подняться со дна таблицы, у них 29 очков. Отставание от зоны плей-офф минимум 14 очков. А соперники продолжают набирать заветные баллы в копилку.
Что принесет эта игра? Сколько болельщиков смогут доехать до арены по заметенным дорогам? Как проявят себя игроки Владимира Юрзинова?
Ответы на эти вопросы мы получим вместе с вами! Телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv проведут прямую трансляцию матча, а «Первый областной» опишет игру в текстовом онлайне. Начало встречи в 17:00.