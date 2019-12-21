«Трактор» примет у себя нижнекамский «Нефтехимик»

Это уже третья игра между командами.

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Сегодня, 21 декабря, в этот очень снежный день челябинский «Трактор» принимает на своем льду гостей из Нижнекамска — «Нефтехимик».

Команды уже дважды встречались по ходу регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20. И оба раза победа оставалась за подопечными Вячеслава Буцаева.

Соперники «черно-белых» располагаются на 10-ой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. И их шансы на плей-офф очень и очень высоки. Отрыв от заветной восьмерки составляет лишь 4 очка.

У «Трактора» дела гораздо хуже. Челябинцы никак не могут подняться со дна таблицы, у них 29 очков. Отставание от зоны плей-офф минимум 14 очков. А соперники продолжают набирать заветные баллы в копилку.

Что принесет эта игра? Сколько болельщиков смогут доехать до арены по заметенным дорогам? Как проявят себя игроки Владимира Юрзинова?

Ответы на эти вопросы мы получим вместе с вами! Телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv проведут прямую трансляцию матча, а «Первый областной» опишет игру в текстовом онлайне. Начало встречи в 17:00.