«Трактор» — «Нефтехимик». Текстовая трансляция игры

Кто окажется сильнее в этом противостоянии?

2:1 ОТ



МАТЧ ЗАВЕРШЕН

КОНЕЦ ИГРЫ

КОНЕЦ ОВЕРТАЙМА

63 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№55 Ник Бэйлен)

63 мин — Гол!! Седлак!!!

63 мин — Разыгрывают шайбу челябинцы, но вновь тащит Константин Барулин.

«Трактор» берет тайм-аут

62 мин — УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №9 Андрей Сергеев, задержка соперника, 2 мин.

62 мин — Косов заработал на себе удаление! Браво, Ярослав. Блокировали форварда.

62 мин — Хайруллин бросал в дальний угол. Опасно.

61 мин — Бэйлен имел отличный момент,подбил игрока нижнекамской команды.

61 мин — Кейлоф бросал в ближний — в игре Барулин.

НАЧАЛО ОВЕРТАЙМА

Статистика основного времени матча: Броски: 54-50 ; Броски в створ: 33-27 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 37-22 ; Блокированные броски: 13-12 ; Силовые приемы: 12-11 ; Время в атаке: 10:31-10:43 ; Штраф: 6-4

Статистика 3-го периода: Броски: 18-19 ; Броски в створ: 10-10 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 11-7 ; Блокированные броски: 3-4 ; Силовые приемы: 1-2 ; Время в атаке: 03:10-03:30 ; Штраф: 2-2

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

59 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Нефтехимик» №61 Марат Хайруллин (№71 Якоб Берглунд)

59 мин — Штанга выручает ворота «Нефтехимика»!!!

59 мин — Барулин меняется на шестого полевого.

57 мин — Бросок Карлина из-под игрока — Барулин справляется и останавливает затяжную атаку «черно-белых».

57 мин — Вновь не проходят передачи у челябинцев в зоне атаки.

56 мин — Старались нижнекамцы акцентировано бросить по воротам, но защита «Трактора» неплохо навязывает борьбу.

55 мин — Браво Ивану Федотову! Поторопились бросить шайбу игроки «Нефтехимика», как следует не обработав шайбу.

54 мин — Уже немного сил у игроков осталось, без бросков прошел отрезок.

53 мин — Контр-атака от челябинцев, но вновь вратарь!

53 мин — Бросок в ближний от Хайруллина — справился Федотов.

51 мин — Очень много остановок в этот временной отрезок.

50 мин — Мощный бросок от Карпухина и браво Барулину. В последнее мгновение среагировал голкипер.

49 мин — Закрутили Авцина на входе в зону атаки и потерял он шайбу. Как и равновесие.

48 мин — Фатеев получил пас от Малыхина, но не сумел сманеврировать, чтобы хорошо доставить шайбу в ворота нижнекамцев.

47 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

47 мин — Бросок от игроков от Пайгина — Федотов все видел.

47 мин — Бросок Карпухина с неудобной. Не сильный, но точный. Шайба у Барулина.

46 мин — Мощный бросок от синей — мимо ворот шайба прошла и вышла из зоны челябинцев.

45 мин — Сразу с вбрасывания шайба оказывается в ловушке Ивана Федотова.

45 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №55 Ник Бэйлен, подножка, 2 мин.

44 мин — «НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

43 мин — В меньшинстве Митчелл пошел в атаку. Опасно было.

43 мин — Плотно играют челябинцы в чужой зоне. Но нижнекамцы пользуются редкой возможностью выбросить шайбу.

42 мин — Прострельный бросок от игроков «Трактора» — мимо ворот.

42 мин — УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №7 Степан Захарчук, грубость, 2 мин.

41 мин — Пока без опасных моментов старт периода. Раскатываются после перерыва игроки.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после двух периодов: Броски: 36-31 ; Броски в створ: 23-17 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 26-15 ; Блокированные броски: 10-8 ; Силовые приемы: 11-9 ; Время в атаке: 07:21-07:13 ; Штраф: 4-2

Статистика 2-го периода: Броски: 20-10 ; Броски в створ: 9-5 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 14-3 ; Блокированные броски: 3-7 ; Силовые приемы: 4-3 ; Время в атаке: 04:20-03:05 ; Штраф: 2-0

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Мощный бросок за 7 секунд до конца периода. Отлично сработал Константин Барулин.

39 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

39 мин — Бросок в ближний от челябинцев, но немного мимо ворот.

39 мин — Хорошо работают игроки «Трактора» в меньшинстве.

38 мин — Опасный момент делал Зак Митчелл. Но немного не попал в створ ворот челябинцев.

37 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №55 Ник Бэйлен, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

36 мин — Федотов вступает в игру. Накрывает шайбу ловушкой.

35 мин — Ошибся немного игрок «Нефтехимика», но ему помог вратарь Барулин.

34 мин — Не могут закрепиться в чужих зонах игроки.

32 мин — Злее стали челябинцы. Карпухин отлично давит оборону нижнекамцев.

32 мин — Седлак очень неудачно потерял шайбу прямо возле ворот «Нефтехимика».

31 мин — Косов попадает в штангу после отличной передачи Степанова.

30 мин — Есть решение: атакующий игрок вступил в контакт с вратарем вне площади ворот. Гола нет.

До сих пор идет видеопросмотр игрового момента.

30 мин — Тренерский штаб нижнекамцев взял челлендж на блокировку вратаря. Судьи пошли смотреть кино.

30 мин — Гол, «Трактор»!

29 мин — Браво Барулину! Бросок Щербака, шайба взмыла в воздух, не видел ее голкипер нижнекамцев, но опустилась она точно под амуницию.

29 мин — Мощный бросок от Авцина, но заблокирован игроком «Нефтехимика»

28 мин — Хороший момент создавало первое звено челябинцев, но шайба до ворот не дошла и была перехвачена нижнекамцами.

28 мин — Федотов принимает решение не рисковать и забирает шайбу себе, останавливая тем самым игру.

27 мин — Игра преимущественно проходит в средней зоне.

25 мин — Дважды спас свою команду Барулин от бросков Седлака и Косова.

24 мин — Прокатываются команды из зоны в зону.

23 мин — Прокатывается с шайбой Шарипзянов, но совсем без бросков.

22 мин — Контр-атака от нижнекамцев ни к чему не привела.

21 мин — Опасно из-за ворот накатывал Ярослав Косов, а Лукаш Седлак пытался сыграть на добивании. Хорошо.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 16-21 ; Броски в створ: 14-12 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 12-12 ; Блокированные броски: 7-1 ; Силовые приемы: 7-6 ; Время в атаке: 03:01-04:08 ; Штраф: 2-2

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Опасно было на пятаке ворот «Трактора»!

19 мин — Степан Захарчук вновь делает мощные силовые. Но, надеемся, это не приведет к травмам игроков.

18 мин — Вновь ошибки в своей зоне наблюдаются у игроков «Трактора».

17 мин — Малыхин имел хорошую возможность для броска, но быстро сбили его с ног.

17 мин — Грубейшая ошибка в своей зоне привела к перехвату шайбы игроком «Нефтехимика». Браво Федотову.

16 мин — Опасный наброс от команды гостей. В игре Федотов.

15 мин — Шаров очень здорово обвел всех игроков «Нефтехимика», но обвести Константина Барулина не смог. Да еще и завалил ворота на голкипера. Красота

15 мин — Вновь опасно простреливают шайбу игроки «Нефтехимика». Острые атаки, но пока справляется Федотов.

14 мин — Продолжают нижнекамцы атаковать челябинцев.

13 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

13 мин — Немного не сумел обработать передачу игрок «Нефтехимика» и шайба вышла из зоны атаки.

12 мин — Сумели выбросить шайбу игроки «Трактора». Но опасно пока.

12 мин — Мощно бросил Захарчук. Но мимо ворот.

11 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №21 Виталий Меньшиков, удар клюшкой, 2 мин.

11 мин — «НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

11 мин — Прострел Бэйлена попадает в Зака Митчелла. Не доходит шайба до ворот.

10 мин — Пока без бросков. Но в чужой зоне закрепились челябинцы.

9 мин — УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №12 Павел Падакин, подножка, 2 мин.

8 мин — Отлично сработала связка челябинцев. Перехватили шайбу и сыграли всей связкой, но пробить Барулина не удалось.

7 мин — Щербак обкатил соперников, побежал, но бросок получился прямиком во вратаря «Нефтехимика».

6 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №51 Ессе Виртанен (№91 Эндрю Кейлоф, №97 Ярослав Косов)



6 мин — Бросок сходу от нижнекамцев. Шайбу легко отбросил Федотов.

5 мин — Бросок Фатеева — сработал Барулин, забрал шайбу в ловушку.

5 мин — Не дали Руслану Карлину доехать до ворот с шайбой. Игра сразу перешла в зону челябинцев.

4 мин — Есть у челябинцев сложности с обработкой шайбы. Сложно проходят передачи у игроков «Трактора».

3 мин — Бэйлен подкараулил отскок шайбы и едва не привез ее в ближний угол ворот. Но справился здесь Константин Барулин.

2 мин — Опасный бросок от Дениса Казионова. Сохраняют челябинцы ворота в неприкосновенности.

2 мин — Первый бросок по воротам «Трактора». Сработал Федотов.

1 мин — Пока раскатываются команды.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО ИГРЫ

Составы команд:

«Трактор» (Челябинск):

Федотов (Галимов);

Бэйлен – Виртанен, Кейлоф – Седлак (А) – Косов;

Сергиенко – Калинин (К), Авцин – Карлин – Щербак;

Меньшиков (А) – Карпухин, Комаров – Малыхин – Фатеев;

Терещенко, Степанов – Шаров – Тридчиков, Зайцев.

«Нефтехимик» (Нижнекамск):

Барулин (Шарыченков);

Мёрфи (А) – Атюшов (А), Хисамутдинов – Митчелл – Уайт;

Шарипзянов – Брынцев, Черников – Куликов – Хайруллин;

Захарчук (К) – Сергеев, Падакин – Берглунд – Энлунд;

Пайгин, Казионов – Шарифьянов – Шиксатдаров, Хафизов.

Добрый снежный вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад провести для вас очередную хоккейную текстовую трансляцию. Сегодня на челябинском льду встречаются «Трактор» и «Нефтехимик».

Команды уже дважды играли в этом сезоне и оба раза победа оставалась за нижнекамцами.

Что будет сегодня? Узнаем вместе! Начало встречи в 17:00.