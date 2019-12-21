2:1 ОТ
МАТЧ ЗАВЕРШЕН
КОНЕЦ ИГРЫ
КОНЕЦ ОВЕРТАЙМА
63 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№55 Ник Бэйлен)
63 мин — Гол!! Седлак!!!
63 мин — Разыгрывают шайбу челябинцы, но вновь тащит Константин Барулин.
«Трактор» берет тайм-аут
62 мин — УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №9 Андрей Сергеев, задержка соперника, 2 мин.
62 мин — Косов заработал на себе удаление! Браво, Ярослав. Блокировали форварда.
62 мин — Хайруллин бросал в дальний угол. Опасно.
61 мин — Бэйлен имел отличный момент,подбил игрока нижнекамской команды.
61 мин — Кейлоф бросал в ближний — в игре Барулин.
НАЧАЛО ОВЕРТАЙМА
Статистика основного времени матча: Броски: 54-50 ; Броски в створ: 33-27 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 37-22 ; Блокированные броски: 13-12 ; Силовые приемы: 12-11 ; Время в атаке: 10:31-10:43 ; Штраф: 6-4
Статистика 3-го периода: Броски: 18-19 ; Броски в створ: 10-10 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 11-7 ; Блокированные броски: 3-4 ; Силовые приемы: 1-2 ; Время в атаке: 03:10-03:30 ; Штраф: 2-2
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
59 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Нефтехимик» №61 Марат Хайруллин (№71 Якоб Берглунд)
59 мин — Штанга выручает ворота «Нефтехимика»!!!
59 мин — Барулин меняется на шестого полевого.
57 мин — Бросок Карлина из-под игрока — Барулин справляется и останавливает затяжную атаку «черно-белых».
57 мин — Вновь не проходят передачи у челябинцев в зоне атаки.
56 мин — Старались нижнекамцы акцентировано бросить по воротам, но защита «Трактора» неплохо навязывает борьбу.
55 мин — Браво Ивану Федотову! Поторопились бросить шайбу игроки «Нефтехимика», как следует не обработав шайбу.
54 мин — Уже немного сил у игроков осталось, без бросков прошел отрезок.
53 мин — Контр-атака от челябинцев, но вновь вратарь!
53 мин — Бросок в ближний от Хайруллина — справился Федотов.
51 мин — Очень много остановок в этот временной отрезок.
50 мин — Мощный бросок от Карпухина и браво Барулину. В последнее мгновение среагировал голкипер.
49 мин — Закрутили Авцина на входе в зону атаки и потерял он шайбу. Как и равновесие.
48 мин — Фатеев получил пас от Малыхина, но не сумел сманеврировать, чтобы хорошо доставить шайбу в ворота нижнекамцев.
47 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
47 мин — Бросок от игроков от Пайгина — Федотов все видел.
47 мин — Бросок Карпухина с неудобной. Не сильный, но точный. Шайба у Барулина.
46 мин — Мощный бросок от синей — мимо ворот шайба прошла и вышла из зоны челябинцев.
45 мин — Сразу с вбрасывания шайба оказывается в ловушке Ивана Федотова.
45 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №55 Ник Бэйлен, подножка, 2 мин.
44 мин — «НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
43 мин — В меньшинстве Митчелл пошел в атаку. Опасно было.
43 мин — Плотно играют челябинцы в чужой зоне. Но нижнекамцы пользуются редкой возможностью выбросить шайбу.
42 мин — Прострельный бросок от игроков «Трактора» — мимо ворот.
42 мин — УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №7 Степан Захарчук, грубость, 2 мин.
41 мин — Пока без опасных моментов старт периода. Раскатываются после перерыва игроки.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
Статистика матча после двух периодов: Броски: 36-31 ; Броски в створ: 23-17 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 26-15 ; Блокированные броски: 10-8 ; Силовые приемы: 11-9 ; Время в атаке: 07:21-07:13 ; Штраф: 4-2
Статистика 2-го периода: Броски: 20-10 ; Броски в створ: 9-5 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 14-3 ; Блокированные броски: 3-7 ; Силовые приемы: 4-3 ; Время в атаке: 04:20-03:05 ; Штраф: 2-0
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА
40 мин — Мощный бросок за 7 секунд до конца периода. Отлично сработал Константин Барулин.
39 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
39 мин — Бросок в ближний от челябинцев, но немного мимо ворот.
39 мин — Хорошо работают игроки «Трактора» в меньшинстве.
38 мин — Опасный момент делал Зак Митчелл. Но немного не попал в створ ворот челябинцев.
37 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №55 Ник Бэйлен, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.
36 мин — Федотов вступает в игру. Накрывает шайбу ловушкой.
35 мин — Ошибся немного игрок «Нефтехимика», но ему помог вратарь Барулин.
34 мин — Не могут закрепиться в чужих зонах игроки.
32 мин — Злее стали челябинцы. Карпухин отлично давит оборону нижнекамцев.
32 мин — Седлак очень неудачно потерял шайбу прямо возле ворот «Нефтехимика».
31 мин — Косов попадает в штангу после отличной передачи Степанова.
30 мин — Есть решение: атакующий игрок вступил в контакт с вратарем вне площади ворот. Гола нет.
До сих пор идет видеопросмотр игрового момента.
30 мин — Тренерский штаб нижнекамцев взял челлендж на блокировку вратаря. Судьи пошли смотреть кино.
30 мин — Гол, «Трактор»!
29 мин — Браво Барулину! Бросок Щербака, шайба взмыла в воздух, не видел ее голкипер нижнекамцев, но опустилась она точно под амуницию.
29 мин — Мощный бросок от Авцина, но заблокирован игроком «Нефтехимика»
28 мин — Хороший момент создавало первое звено челябинцев, но шайба до ворот не дошла и была перехвачена нижнекамцами.
28 мин — Федотов принимает решение не рисковать и забирает шайбу себе, останавливая тем самым игру.
27 мин — Игра преимущественно проходит в средней зоне.
25 мин — Дважды спас свою команду Барулин от бросков Седлака и Косова.
24 мин — Прокатываются команды из зоны в зону.
23 мин — Прокатывается с шайбой Шарипзянов, но совсем без бросков.
22 мин — Контр-атака от нижнекамцев ни к чему не привела.
21 мин — Опасно из-за ворот накатывал Ярослав Косов, а Лукаш Седлак пытался сыграть на добивании. Хорошо.
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА
Статистика 1-го периода: Броски: 16-21 ; Броски в створ: 14-12 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 12-12 ; Блокированные броски: 7-1 ; Силовые приемы: 7-6 ; Время в атаке: 03:01-04:08 ; Штраф: 2-2
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин — Опасно было на пятаке ворот «Трактора»!
19 мин — Степан Захарчук вновь делает мощные силовые. Но, надеемся, это не приведет к травмам игроков.
18 мин — Вновь ошибки в своей зоне наблюдаются у игроков «Трактора».
17 мин — Малыхин имел хорошую возможность для броска, но быстро сбили его с ног.
17 мин — Грубейшая ошибка в своей зоне привела к перехвату шайбы игроком «Нефтехимика». Браво Федотову.
16 мин — Опасный наброс от команды гостей. В игре Федотов.
15 мин — Шаров очень здорово обвел всех игроков «Нефтехимика», но обвести Константина Барулина не смог. Да еще и завалил ворота на голкипера. Красота
15 мин — Вновь опасно простреливают шайбу игроки «Нефтехимика». Острые атаки, но пока справляется Федотов.
14 мин — Продолжают нижнекамцы атаковать челябинцев.
13 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
13 мин — Немного не сумел обработать передачу игрок «Нефтехимика» и шайба вышла из зоны атаки.
12 мин — Сумели выбросить шайбу игроки «Трактора». Но опасно пока.
12 мин — Мощно бросил Захарчук. Но мимо ворот.
11 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №21 Виталий Меньшиков, удар клюшкой, 2 мин.
11 мин — «НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
11 мин — Прострел Бэйлена попадает в Зака Митчелла. Не доходит шайба до ворот.
10 мин — Пока без бросков. Но в чужой зоне закрепились челябинцы.
9 мин — УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №12 Павел Падакин, подножка, 2 мин.
8 мин — Отлично сработала связка челябинцев. Перехватили шайбу и сыграли всей связкой, но пробить Барулина не удалось.
7 мин — Щербак обкатил соперников, побежал, но бросок получился прямиком во вратаря «Нефтехимика».
6 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №51 Ессе Виртанен (№91 Эндрю Кейлоф, №97 Ярослав Косов)
6 мин — Бросок сходу от нижнекамцев. Шайбу легко отбросил Федотов.
5 мин — Бросок Фатеева — сработал Барулин, забрал шайбу в ловушку.
5 мин — Не дали Руслану Карлину доехать до ворот с шайбой. Игра сразу перешла в зону челябинцев.
4 мин — Есть у челябинцев сложности с обработкой шайбы. Сложно проходят передачи у игроков «Трактора».
3 мин — Бэйлен подкараулил отскок шайбы и едва не привез ее в ближний угол ворот. Но справился здесь Константин Барулин.
2 мин — Опасный бросок от Дениса Казионова. Сохраняют челябинцы ворота в неприкосновенности.
2 мин — Первый бросок по воротам «Трактора». Сработал Федотов.
1 мин — Пока раскатываются команды.
НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА
НАЧАЛО ИГРЫ
Составы команд:
«Трактор» (Челябинск):
Федотов (Галимов);
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Бэйлен – Виртанен, Кейлоф – Седлак (А) – Косов;
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Сергиенко – Калинин (К), Авцин – Карлин – Щербак;
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Меньшиков (А) – Карпухин, Комаров – Малыхин – Фатеев;
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Терещенко, Степанов – Шаров – Тридчиков, Зайцев.
«Нефтехимик» (Нижнекамск):
Барулин (Шарыченков);
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Мёрфи (А) – Атюшов (А), Хисамутдинов – Митчелл – Уайт;
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Шарипзянов – Брынцев, Черников – Куликов – Хайруллин;
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Захарчук (К) – Сергеев, Падакин – Берглунд – Энлунд;
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Пайгин, Казионов – Шарифьянов – Шиксатдаров, Хафизов.
Добрый снежный вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад провести для вас очередную хоккейную текстовую трансляцию. Сегодня на челябинском льду встречаются «Трактор» и «Нефтехимик».
Команды уже дважды играли в этом сезоне и оба раза победа оставалась за нижнекамцами.
Что будет сегодня? Узнаем вместе! Начало встречи в 17:00.