«Трактор» представит новый логотип в конце августа

Над ребрендингом команды работает студия Quberten.

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Челябинский «Трактор» представит новый логотип команды и обновлённый визуальный стиль уже в августе. Специаисты готовят ребрендинг команды к Кубку губернатора Челябинской области по хоккею, который состоится с 23 по 26 августа.



Информацию о том, что «Трактор» ждёт изменение «визуала» опубликовал общественный деятель Вадим Ромасенко. На своей странице в «Инстаграме» он выложил пост о посещении школы «чёрно-белых». В последнем абзаце функционер и рассказал про обновление визуального стиля.

«Узнал корпоративную тайну! „Трактор“ готовит ребрендинг, и презентация нового логотипа будет накануне Кубка Губернатора. Как вы думаете, чего не будет на логотипе?»— написал на своей странице в «Инстаграме» Вадим Ромасенко.

Отметим, что косвенно ребрендинг челябинской команды подтвердил и директор «Трактора» Иван Савин. Он «репостнул» Вадима Ромасенко вместе с текстом про изменения в визуальном стиле команды. В клубе корреспонденту «Первого областного» прокомментировали, что презентация планируется масштабная.

Также напомним, что сами представители «чёрно-белых» в начале месяца анонсировали ребрендинг. Известно, что над проектом работает студия Quberten дизайнера Михаила Антипина. Сейчас ряд постов на сайте и в социальных сетях челябинцев уже сопровождается картинками в обновлённом стиле, а вместо привычного медведя на аватарках используется надпись «Трактор».