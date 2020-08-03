«Трактор» обыграл «Югру» в первом контрольном предсезонном матче

Единственная шайба была заброшена за 3,5 минуты до конца.

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В воскресенье, 2 августа, в Челябинске, наконец, состоялся первый контрольный предсезонный матч «Трактора». Соперником клуба стала Ханты-Мансийская «Югра». Отметим, что в игре приняли участие легионеры «черно-белых», которые до этого провели лишь одну тренировку на льду.

До третьего периода игра проходила в довольно равных условиях: не было ни заброшенных шайб, ни штрафных минут. Это и понятно — игроки только входят в рабочий ритм.

В третьем периоде гости дважды имели шанс отличиться в большинстве, но хозяева, вместе с вратарем Александром Суднициным, не давали «Югре» и шанса.

И лишь на 57-й минуте матча новичок «Трактора» Лоуренс Пилут прострельной передачей от синей линии нашел клюшку Вячеслава Основина, который умело переправил шайбу в ворота, забив единственный гол в этой игре. Этот контрольный матч остался за «черно-белыми».

Главный тренер команды Анвар Гатиятулин отметил, что для них первостепенно было проверить ребят, сочетания, как игроки выходят после нагрузок.

«У нас закончился самый сложный этап предсезонной подготовки, на котором мы закладывали базу. Ребята-иностранцы присоединились к основной группе чуть позже. Для меня, для всего тренерского штаба было важно увидеть у них желание, и мы его увидели. Понятно, что сейчас есть брак в технических моментах, но это все поправимо», — поделился Анвар Гатиятулин с пресс-службой ХК «Трактор».

Также лучший бомбардир команды прошлого сезона Лукаш Седлак рассказал, что действительно им было непросто играть, потому что они только начали тренироваться на льду.

«Мои ноги побаливают, так что отдохну дома, поем вкусной еды и буду уделять время растяжке», — шутливо рассказал о своих планах чешский форвард.

Напомним, что в следующий раз «Трактор» можно будет увидеть на льду лишь с 10 по 13 августа. Именно в это время в Уфе состоится Кубок Республики Башкортостан, где соперниками челябинского клуба станут «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Северсталь».